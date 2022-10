Conhecendo a bilionária Denise Coates, uma das maiores empresárias de apostas online

Denise Coates é uma das empresárias que mais se destaca no mercado financeiro e no segmento de apostas online. Formada na universidade de Sheffield, em economia, ela é a principal fundadora e CEO da empresa Bet365, uma das maiores casas de apostas online que está presente em diversos países. Denise é considerada como uma das pessoas mais influentes e ricas do Reino Unido, onde a apontam como detentora de uma grande fortuna avaliada em cerca de US$ 4,9 bilhões.

Nascida no dia 26 de Setembro de 1967, é a principal fundadora e sóciamajoritária da Bet365, pioneira em apostas esportivas online. Filha do atual presidente da empresa e do clube Stoke City Football, Peter Coates.

Denise iniciou sua carreira ajudando na administração dos negócios de seu pai, que possuía pequenas casas de apostas. Formada em economia pela Universidade de Sheffield, se destacou por seus conhecimentos e logo alcançou a liderança. Com isso, realizou o empréstimo de certa quantia em dinheiro e comprou algumas casas de apostas que eram concorrentes.

Com o objetivo de expandir a empresa, Denise juntamente com o seu irmão John Coates, criou um projeto que possibilitaria a migração das casas de apostas para o segmento online. Comprando o domínio do Bet365.com e se lançando para o mundo virtual, realizando o desenvolvimento de diversos jogos e melhorias no site, até se tornar uma referência de casas de apostas e cassino online em diversos países.

Além de sua grande presença em apostas esportivas, Denise fundou a instituição de caridade chamada “Denise Coates Foundation”, onde realiza doações para saúde e educação com bolsas de estudos.

De acordo com a BBC Radio 4, Denise Coates foi considerada como uma das mulheres mais influentes do Reino Unido. E também, foi condecorada recebendo uma medalha pelos seus serviços prestados à população inglesa.

Juntamente com sua família, os Coates são proprietários do Bet365 Stadium, também conhecido como Britannia Stadium. É o estádio oficial do clube Stoke City Football, considerado como um dos clubes mais antigos da Premier League.

Seu pai, que já foi presidente do clube em 1986, retornou a liderança no ano de 2006 ao comprar o time e, atualmente divide o cargo de presidência com John Coates. Onde realizam diversos investimentos com contratações de jogadores e campanhas do time.

O Bet365 Stadium se tornou um grande ícone para os habitantes da cidade de Stoke-on-Trent, onde nasceram os Coates. Devido a sua infraestrutura, possuindo a capacidade de abrigar cerca de 30 mil torcedores, contendo até uma ponte sobre a estrada que facilita o acesso dos torcedores ao estádio.

Sendo reconhecidos mundialmente, os Coates são considerados como uma das famílias mais ricas e influentes do Reino Unido, que encontraram no esporte uma oportunidade de alavancar seus negócios e se tornarem donos de uma das maiores casas de apostas e cassino online, sendo pioneira no segmento de jogos transmitidos ao vivo, que vem crescendo cada vez mais e conquistando o mercado brasileiro.