Coreia do Norte dispara míssil balístico no Mar do Japão

KCNA – 12.08.2022 Líder norte-coreano Kim Jong-un. Pyongyang disparou míssil balístico, disseram militares de Seul

Neste domingo (25), a Coreia do Norte lançou um míssil balístico não identificado no Mar do Japão, de acordo com exército sul-coreano. A ação teria ocorrido após um porta-aviões dos Estados Unidos chegar à região para manobras, em um teste com Pyongyang.

Em comunicado, as forças armadas sul-coreanas disseram ter detectado “um míssil de curto alcance disparado pela Coreia do Norte às 06h53 (18h53 de sábado no horário de Brasília) perto de Taechon, província de Pyongan do Norte, no Mar do Japão “.

O míssil, segundo a Coreia do Sul, percorreu cerca de 600 km a uma altura de 60 km, com uma velocidade de Mach 5. “Nossas forças armadas mantêm uma postura de alerta e cooperam estreitamente com os Estados Unidos enquanto fortalecem a vigilância”, afirmou.

As autoridades sul-coreanas já tinham detectado que o Norte estava se preparando para disparar um míssil balístico, segundo o gabinete do presidente.

O lançamento ocorre em meio a relatos de que Pyongyang está se preparando para lançar um míssil balístico de um submarino . Este é o teste bélico mais recente de Pyongyang.

Em maio, o Norte havia disparado um míssil balístico de curto alcance de Sinpo, o maior estaleiro naval do país. Autoridades japonesas emitiram alerta para os navios da área.

O ministro da Defesa do Japão, Yasukazu Hamada, disse que o míssil caiu fora da zona de exclusão econômica do Japão. “O lançamento de mísseis balísticos da Coreia do Norte é absolutamente imperdoável e a notável melhoria em sua tecnologia de mísseis é algo que não podemos ignorar”, afirmou.

Fonte: IG Mundo