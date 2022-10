Coreia do Norte disparou mais 2 mísseis nucleares, dizem sul-coreanos

Reprodução/KCNA Míssil disparado pela Coreia do Norte na última terça-feira (4)





Autoridades sul-coreanas afirmam que a Coreia do Norte disparou mais dois mísseis nucleares na costa leste da península coreana nesta quarta-feira (manhã de quinta-feira na Coreia).

O lançamento foi relatado pelos chefes de gabinete conjuntos da Coreia do Sul e pelo governo japonês. Na terça-feira (4), os norte-coreanos já tinham disparado um míssil balístico de alcance intermediário sobre o Japão .

“Esta é a sexta vez no curto período contando apenas o final de setembro. Isso absoltamente não pode ser tolerado”, afirmou Fumio Kishida, primeiro-ministro japonês, a repórteres.





O míssil disparado no dia 4 de outubro foi detectado pela guarda costeira japonesa e pela Coreia do Sul , provocou sirenes de alerta no norte do Japão e autoridades alertaram aos moradores a se protegerem. Os serviços de trem nas regiões nordeste de Hokkaido e Aomori foram suspensos temporariamente.

Em resposta ao teste, aviões de guerra dos Estados Unidos e da Coreia do Sul bombardearam um alvo no Mar Amarelo. Foi o último de um ciclo crescente de flexão muscular na região. Um porta-aviões dos EUA fez uma escala na Coreia do Sul pela primeira vez desde 2018 em 23 de setembro.

A tensão na península coreana está altíssima após uma série de ameaças do ditador Kim Jong-un e de uma nova aceleração no programa de mísseis no país. Por conta disso, os norte-americanos estão fazendo uma série de exercícios militares conjuntos na área para a defesa de Seul.

