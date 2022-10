Coreia do Norte diz estar preparada para uma ‘guerra real’

KCNA – 12.08.2022 Líder norte-coreano defendeu o uso das armas nucleares como medida protetiva

Nesta quinta-feira (13), o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un , alertou os adversários que as forças nucleares do país estão preparadas para “uma guerra real”. A fala se dá um dia após mais um lançamento de míssil .

“Nossas forças de combate nuclear … provaram novamente sua total preparação para uma guerra real para trazer os inimigos sob seu controle”, disse Kim em um relatório da Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA) .

Nessa quarta (12), Kim supostamente supervisionou o teste de mísseis de cruzeiro de longo alcance sobre águas a Oeste da Península Coreana, de acordo a KCNA .

A mídia estatal norte-coreana informou, nessa segunda (10), que a onda de testes de mísseis do país faz parte de uma série de procedimentos simulados para demonstrar a preparação para atacar possíveis alvos sul-coreanos.

Segundo a KCNA , os disparos recentes mostram que as forças do país estão “totalmente prontas para atingir e destruir os objetos nos locais pretendidos no tempo definido”.

A agência noticiou que, além de todos os disparos terem ocorrido sob supervisão de Kim Jong-Un , as atividades também representaram uma resposta aos exercícios militares conjuntos liderados pelos EUA na região .

O porta-voz do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, Kim Jun-rak, confirmou que a Coreia do Norte lançou dois mísseis de cruzeiro da área de Kaechon, província de Phyongan do Sul, sobre o Mar Amarelo.

“Os militares sul-coreanos estavam cientes da situação em tempo real e mantiveram uma postura de prontidão ao cooperar estreitamente com os Estados Unidos, ao mesmo tempo em que fortalecem a fiscalização e a vigilância”, afirmou ele em comunicado de hoje.

Os militares norte-coreanos dispararam um total de sete mísseis nucleares entre os dias 25 de setembro e 9 de outubro. Os lançamentos incluíram testes de transporte de armas nucleares , neutralização de pontos estratégicos da Coreia do Sul e simulação de ataques a importantes instalações militares norte-coreanas.

No início do mês, além dos testes com mísseis nucleares, o país liderado por Kim Jong-Un também realizou uma simulação de exercício de ataque aéreo em larga escala. A mídia estatal afirmou que foram usados 150 aviões de combate.

A tensão na península coreana está altíssima após uma série de ameaças do ditador Kim Jong-Un e de uma nova aceleração no programa de mísseis no país . Por conta disso, os norte-americanos estão fazendo uma série de exercícios militares conjuntos na área para a defesa de Seul.

Fonte: IG Mundo