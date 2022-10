Coreia do norte diz que simulou ataques nucleares contra sul-coreanos

Divulgação/Rodong Sinmun Exercícios militares da Coreia do Norte





A mídia estatal da Coreia do Norte informou, nesta segunda-feira (10), que os recentes testes com mísseis nucleares foram exercícios de simulação para demosntrar a preparação do país para atacar possíveis alvos sul-coreanos.

A Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA) noticiou que todos os disparos ocorreram sob supervisão do líder norte-coreano Kim Jong-Un, e que as atividades também representaram uma resposta aos exercícios militares conjuntos liderados pelos EUA na região .

Os militares norte-coreanos dispararam um total de sete mísseis nucleares entre os dias 25 de setembro e 9 de outubro. Os lançamentos incluíram testes de transporte de armas nucleares, neuralização de pontos estratégicos da Coreia do Sul e simulação de ataques a importantes instalações militares norte-coreanas.





A KCNA divulgou também que um projétil disparado no dia 4 de outubro, e sobrevoou o Japão, envolveu um novo tipo de míssil balístico de alcance intermediário.

O míssil lançado no dia 4 de outubro foi detectado pela guarda costeira japonesa e da Coreia do Sul, provocou sirenes de alerta no norte do Japão e autoridades alertaram aos moradores a se protegerem. Os serviços de trem nas regiões nordeste de Hokkaido e Aomori foram suspensos temporariamente.

Além dos testes com mísseis nucleares, o país liderado por Kim Jong-Un também realizou uma simulação de exercício de ataque aéreo em larga escala. A mídia estatal afirmou que foram usados 150 aviões de combate.

A tensão na península coreana está altíssima após uma série de ameaças do ditador Kim Jong-un e de uma nova aceleração no programa de mísseis no país. Por conta disso, os norte-americanos estão fazendo uma série de exercícios militares conjuntos na área para a defesa de Seul.

