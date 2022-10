EUA e Coreia do Sul lançam 5 mísseis após testes da Coreia do Norte

Divulgação/DARPA Míssil

A Coreia do Sul e os Estados Unidos lançaram cinco mísseis durante os exercícios militares em resposta à aceleração dos lançamentos de projéteis feitos por Pyongyang nas últimas semanas, informa o comando militar de Seul nesta quarta-feira (5).

Leia também Coreia do Norte realiza testes e dispara míssil nuclear sobre o Japão

Foram lançados quatro mísseis terra-terra MGM-140 Atacms (Sistema de Mísseis Táticos do Exército, em tradução livre), sendo dois do território sul-coreano e dois do norte-americano e que caíram no Mar do Japão.

O quinto míssil é um Hyungmoo-2C, de médio alcance, mas que apresentou falha no lançamento e caiu em território da Coreia do Sul. Após um “voo anômalo”, ele parou a cerca de um quilômetro do local de disparo, sem que a carga explodisse.

Os exercícios ocorreram um dia depois da Coreia do Norte lançar, pela primeira vez em oito meses, um míssil de alcance intermediário (IRBM), que voou por cerca de 4,6 mil quilômetros e sobrevoou o Japão. O governo de Tóquio chegou a emitir um alerta para os moradores se protegerem.

A tensão na península coreana está altíssima após uma série de ameaças do ditador Kim Jong-un e de uma nova aceleração no programa de mísseis no país. Por conta disso, os norte-americanos estão fazendo uma série de exercícios militares conjuntos na área para a defesa de Seul.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo