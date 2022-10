Ex-policial envolvido na morte de George Floyd se declara culpado

Reprodução/Twitter J. Alexander Kueng, policial envolvido na morte de Geroge Floyd

Um ex-policial de Minneapolis, nos Estados Unidos, se declarou culpado, na última segunda-feira (24), pela morte de George Floyd . J. Alexander Kueng anunciou a sua posição no dia em que seria realizado o seu julgamento.

O ex-oficial confessou ter auxiliado os procedimentos que levaram à morte do homem negro, que aconteceu em maio de 2020. Ele também admitiu ter segurado parte do corpo de Floyd enquando Derek Chauvin se ajoelhava sobre o pescoço do homem.

Em troca da confissão, o ex-agente teve a sua acusação de cumplicidade no assassinato descartada pela Corte norte-americana. Ele concordou em ser condenado a 3 anos e 5 meses de prisão.





Tou Thao, outro ex-policial que também seria julgado na segunda-feira, havia se declarado iconete em oportunidades anteriores. Contudo, seus advogados concordaram com um julgamento por provas estipuladas.

Isso significa que Thao renuncia ao seu direito a um julgamento por júri, e Peter Cahill, juiz responsável pelo caso, decidirá o seu destino após revisar as evidências apresentadas por ambas as partes.

Prisão de outros oficiais envolvidos

Em setembro, Thomas Lane, ex-policial que segurou as pernas de Floyd enquanto ele era asfixiado por outro oficial, foi condenado a três anos de prisão.

Lane já havia se declarado culpado em maio deste ano por violar os direitos civis do homem negro, que aconteceu em 2020 nos Estados Unidos . Desde então, ele estava cumprindo uma pena de 30 meses de prisão.

Em junho do ano passado, O ex- policial dos EUA Derek Chauvin, de 46 anos, foi condenado por homicídio culposo a 22 anos e meio de prisão pelo assassinato. Chauvin foi o primeiro policial branco em Minnesota a ser condenado por matar um homem negro.

Chauvin foi o policial que se ajoelhou sobre o pescoço do homem negro por mais de nove minutos enquanto ele afirmava que não conseguia respirar.

Relembre o caso

George Floyd, 46 anos, britalmente assassinado por policiais no dia 25 de maior de 2020 na cidade de Minneapolis, localizada no estado norte-americano de Minnesota.

Um vídeo gravado no momento do crime mostra que o policial branco Derek Chauvin manteve o joelho no pescoço de Floyd, um homem negro, por mais de nove minutos, enquanto o prendia.

George estava sendo preso sob suspeita de usar uma nota falsa de 20 dólares, mas foi algemado e contido. Ele gritou repetidamente “não consigo respirar” antes de morrer. O caso revigorou o movimento Black Lives Matter, com protestos nos Estados Unidos e em outros países contra a desigualdade racial e a brutalidade policial.

