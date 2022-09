Furacão Ian chega ao oeste de Cuba e sobe para categoria 3

Reprodução/Noaa/Twitter Imagens infravermelhas do Furacão Ian em Cuba

O furacão Ian , elevado para a categoria 3 nas últimas horas, tocou o solo na localidade de La Coloma, no Oeste de Cuba , na madrugada desta terça-feira, deixando um rastro de danos, com árvores e linhas de energia derrubadas e telhados arrancados, e forçando 40 mil pessoas a deixarem suas casas em Pinar del Río, cidade que ficou totalmente sem energia elétrica.

Alguns minutos antes do furacão tocar o solo em Cuba, o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos elevou Ian para categoria 3: a tempestade registra ventos de 185 quilômetros por hora, com rajadas até 200 km/h. O Instituto Cubano de Meteorologia (Insmet) informou que, nas próximas horas, o furacão “continuará indo para o Norte, movendo-se gradualmente sobre o sudeste do Golfo do México”.

“Desolação e destruição. Vivemos horas de terror. Aqui não sobrou nada”, disse um homem de 70 anos, morador da cidade de Pinar del Río.

Em San Juan y Martínez, município vizinho e importante produtor de folha de tabaco para charutos, os produtores adotaram precauções extremas.

Na segunda-feira, a Defesa Civil declarou estágio de alerta nas províncias de Pinar del Río, Artemisa e no município especial de Isla de la Juventud, no Oeste, onde foram registradas inundações e ondas de cinco a sete metros. O governo também declarou alerta para as províncias de Havana, Mayabeque, Matanzas, no oeste, e em Cienfuegos, centro do país.

Na segunda-feira, moradores da capital formaram longas filas para conseguir alimentos. Pescadores interromperam os trabalhos e protegeram os barcos.

Na Flórida, Sul dos Estados Unidos, os moradores também se preparam para a chegada do Ian, após um alerta do Centro Nacional de Furacões. O governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou estado de emergência em 67 condados e as autoridades se preparam para a passagem do furacão, que deve provocar cortes de energia elétrica.

“Ian trará fortes chuvas, ventos fortes, inundações repentinas, tempestades… ao longo da costa do Golfo da Flórida”, afirmou DeSantis na segunda-feira em entrevista coletiva em Tallahassee.

Quase 5 mil membros da Guarda Nacional se uniram aos 2 milsoldados do Tennessee, Geórgia e Carolina do Norte para ajudar a combater o ciclone, informou o governador.

Em cidades como Miami, Fort Lauderdale e Tampa, as autoridades começaram a distribuir sacos de areia entre os moradores para reforçar a proteção contra as inundações. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou estado de emergência na Flórida, o que permite liberar fundos de ajuda federal.

Fonte: IG Mundo