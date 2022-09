Furacão Ian: meteorologista é atingido por galho durante cobertura

Reprodução/Twitter Meteorologista atingido por galho de árvore

Um meteorologista sofreu os impactos do furacão Ian enquanto realizava a cobertura do fenômeno que está passando pelo estado da Flórida, nos Estados Unidos. O furacão tocou o solo do estado norte-americano nesta quarta-feira (28).

Durnte uma transmissão ao vivo, Jim Cantore, de 58 anos, foi flagrado enfrentando ventos de aproximadamente 177 km/h e tendo de se equilibrar para não ser levado pela tempestade.

Jim Cantore got hit by a flying tree branch during hurricane report pic.twitter.com/ybONC3VR51 — Gifdsports (@gifdsports) September 28, 2022





Em determinado momento, inclusive, Jim é atingido na perna por um galho de árvore que estava sendo arrastado pela ventaniae quase cai n chão. Em seguida, ele camina até uma placa de trânsito e se segura para não correr riscos maiores.

O meteorologista estava gravando um link para o The Weather Channel, canal de televisão especializado na cobertura climática.





Furacão causa mortes em Cuba

Após a passagem do furacão Ian em Cuba , pelo menos duas mortes foram registradas no oeste da ilha, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. O fenômeno também deixou mais de 11 milhões de pessoas sem energia elétrica.

A tempestade , que já está no nível 4, agora ameaça a Flórida, nos Estados Unidos . Às 7h da manhã de hoje, o Ian estava a cerca de 130 km a sudoeste de Punta Gorda, no estado norte-americano, carregando ventos máximos sustentados de 250 km por hora, informou o Centro Nacional de Furacões dos EUA.

Em Cuba , uma das vítimas fatais é uma mulher de 43 anos, que morreu no desabamento de sua casa.

No início da manhã de quarta-feira (28), as autoridades disseram que a energia já havia sido restaurada nas áreas com menos danos.

“Houve um avanço maior na restauração do Sistema Elétrico Nacional na região leste, uma vez que a rede de transmissão e distribuição estão integradas sem serem afetadas pela passagem de Ian”, disse a concessionária, em comunicado à mídia local.

Fonte: IG Mundo