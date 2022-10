Furacão Roslyn atinge nível 4 próximo à costa mexicana do Pacífico

Reprodução / Twitter – 22.10.2022 Giorgia Meloni toma posse na Itália como premiê

Na manhã deste sábado (22), tomou posse na Itália o governo de extrema direita liderado por Giorgia Meloni . A cerimônia contou com a presença do presidente da República, Sergio Matarella. A líder do partido Irmãos da Itália (FdI) é a primeira mulher a ocupar a posição de premiê no país.

“Aqui está a equipe do governo que, com orgulho e senso de responsabilidade, servirá a Itália”, declarou Meloni no evento, que aconteceu no Palácio do Quirinal, em Roma, acompanhada de seus 24 ministros.

Ecco la squadra di Governo che, con orgoglio e senso di responsabilità, servirà l’Italia. Adesso subito al lavoro. pic.twitter.com/QnaJ20fqyK — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) October 22, 2022

“Agora direto para o trabalho”, escreveu ela nas redes sociais minutos depois, ao publicar uma foto de seu Gabinete.

Meloni, aceitou o convite de Mattarella para formar o novo governo do país e obteve uma vitória histórica nas eleições legislativas de 25 de setembro. A nova premiê conseguiu mudar a imagem de seu partido, que agora chega ao poder exatamente um século após a ascensão do ditador fascista Benito Mussolini, de quem era admiradora.

A líder do FdI é conhecida por sustentar e defender temas conservadores, como a proibição do aborto, além de outras pautas de costume. Ela, no entanto, tem dito que vai concentrar seu governo em questões urgentes para a população italiana, principalmente na questão da crise econômica.

Ontem, pouco depois de ser nomeada primeira-ministra, ela disse que seu governo vai ser um “Executivo de alto nível que poderá trabalhar rapidamente para responder às emergências da nação e de seus cidadãos”.

O governo de Meloni vai ter maioria absoluta na Câmara e no Senado devido à coalizão com a Liga — partido de extrema direita e anti-imigração de Matteo Salvini — e ao declínio da Força Itália de Silvio Berlusconi .

O novo governo substituirá uma política calcada na unidade nacional, ao qual o comando era do ex-presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi . Como uma das últimas atividades, o então primeiro-ministro esteve presente na cúpula da União Europeia em Bruxelas.

Draghi passou por alguns desafios, que incluem uma recessão iminente, alta nas contas de energia e como portar uma frente unida perante a guerra da Rússia e Ucrânia .

A transferência de poderes entre Draghi e Meloni vai acontecer neste domingo (23), às 8h30, na sede do governo, junto com a primeira reunião do conselho de ministros.

Nas redes sociais, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, parabenizou Meloni e disse esperar “cooperação”.

“Parabéns a Giorgia Meloni por sua nomeação como primeira-ministra da Itália, a primeira mulher a ocupar o cargo”, escreveu. “Aguardo uma cooperação construtiva com o novo governo diante dos desafios que enfrentamos juntos.”

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo