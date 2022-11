G20: Zelensky diz que não participará da cúpula se Putin comparecer

Pres Ucrânia / Fotos Públicas Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky





O presidente da Ucrânia , Volodymyr Zelensky, disse nesta quinta-feira (3) que não participará da cúpula do G20 na Indonésia se o mandatário da Rússia, Vladimir Putin , estiver presente.

A Ucrânia não faz parte do grupo, mas Zelensky foi convidado pelo presidente da Indonésia, Joko Widodo, para participar da reunião de líderes em 15 e 16 de novembro, em Bali.

“Minha posição é de que se o líder da Federação Russa participar, então a Ucrânia não estará”, afirmou o presidente durante um briefing com jornalistas em Kiev, após ter conversado com Widodo por telefone.

A Indonésia diz que 17 líderes já confirmaram presença no G20 de Bali, mas não revela quais. O grupo reúne 19 países, incluindo o Brasil, mais a União Europeia.





Putin e Zelensky parabenizam Lula

Se no âmbito do conflito os líderes de Rússia e Ucrânia estão longe de entrar em um acordo, nesta semana um fator foi capaz de fazer com os que Putin e Zelensky seguissem o mesmo caminho: a vitória de Lula nas eleições brasileiras.

Os presidentes de Rússia e Ucrânia parabenizaram o chefe do Executivo brasileiro eleito. Em nota divulgada pelo Kremlin, Putin disse que “os resultados da votação confirmaram sua alta autoridade política”.

“Espero que, por meio de esforços conjuntos, asseguremos o desenvolvimento de uma cooperação construtiva russo-brasileira em todas as áreas”, acrescentou.

Já o líder ucraniano cumprimentou Lula através do Twitter, dizendo que o Brasil é um “amigo da Ucrânia de longa data”.

“Parabéns a @LulaOficial com vitória nas eleições presidenciais no Brasil. Confio numa colaboração ativa com amigo da Ucrânia de longa data e no reforço da parceria estratégica 🇺🇦-🇧🇷 para assegurar democracia, paz, segurança e prosperidade na Ucrânia, no Brasil e no mundo inteiro!”, disse Zelensky.

Fonte: IG Mundo