Guerra: Irã concorda em fornecer mísseis e drones kamikazes à Rússia

Durante uma nova escalada da tensão internacional provocada pela guerra na Ucrânia , autoridades iranianas concordaram em fornecer mísseis e drones para municiar a Rússia durante o conflito.

O acordo de fornecimento de materiais militares teria sido firmado no dia 6 de outubro, quando Mohammad Mokhber, vice-presidente do Irã , visitou Moscou para debater temas relacionados à guerra .

A medida foi assinada para que os russos possam receber mísseis balísticos de curto alcance e drones não tripulados, mais conhecidos como “drones kamikazes”, de acordo com informações divulgdas pela agência de notícias Reuters.

Os modelos Fateh-110 e Zolfaghar de mísseis balísticos conhecidos pela capacidade de atingir alvos a distâncias entre 300 km e 700 km. No que diz respeito aos drones, o modelo enviado é o Shahed-136, que conta com ogivas que explodem no momento do impacto.





Ataques com drones kamikazes

Ataques aéreos aconteceram nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (17) feira em Kiev, capital da Ucrânia . Alertas foram seguidos por bombardeios de mísseis e “drones kamikazes” . Segundo o governo ucraniano, três civis morreram.

A prefeitura de Kiev disse que os alvos dos ” drones kamikazes ” foram, mais uma vez, civis e locais no centro da capital ucraniana, como um parque e um prédio comercial.

A maior parte dos ataques ocorreu no bairro de Shevchenkivskyi, uma área muito movimentada e que tem uma universidade, bares e restaurantes.

Fonte: IG Mundo