Guerra na Ucrânia: sete civis morrem após bombardeios russos

Reprodução/Twitter (@RoyalFamily) 25.10.22 Rei Charles III empossa Rishi Sunak como novo premier do Reino Unido

O novo premiê do Reino Unido , Rishi Sunak , fez seu primeiro discurso no cargo na manhã desta terça-feira (25).

Em sua declaração, o primeiro-ministro disse que o Partido Conservador o escolheu para o cargo “para consertar erros” de sua antecessora, Liz Truss .

Sunak fez seu discurso inaugural em frente à famosa porta preta no número 10 de Downing Street, em Londres, a sede do governo britânico. Ainda nesta manhã, antes de discursar, ele se encontrou com o rei Charles III no Palácio de Buckingham para sua indicação ao posto de premiê.

O grande desafio de Rishi Sunak

O premiê britânico reconheceu que há um grande desafio pela frente – recuperar o país de uma “profunda crise econômica” e restabelecer a confiança dos cidadãos no Partido Conservador que, nos últimos anos, teve seus membros envolvidos em diversas polêmicas.

Além disso, Sunak ressaltou também os impactos da pandemia e os reflexos da guerra na Ucrânia que, segundo ele, desencadearam o caos econômico britânico. Ele reconheceu, porém, que a situação se agravou com o plano econômico ultraliberal de Truss, que previa os maiores cortes de impostos em meio século sem medidas compensatórias, provar-se catastrófico, fazendo a libra despencar para seu menor valor histórico.

A inflação no Reino Unido, de 10,1%, é a maior em 40 anos. O custo de vida tem crescido disparadamente. A crise é consequência do contexto internacional, como ele mesmo ressaltou, mas também dos impactos do Brexit, algo que os conservadores se recusam a avaliar mais a fundo.

“Ela não estava errada de querer aumentar o crescimento neste país, é um objetivo nobre e eu admiro sua inquietude. Mas alguns erros aconteceram. Não de má-fé ou intenções ruins, o oposto, na verdade, mas erros mesmo assim”, afirmou o novo premier. “Eu fui eleito como líder do meu partido e seu primeiro-ministro em parte para consertá-los”, completou Sunak.

O novo primeiro-ministro disse que o trabalho “começa imediatamente”, e prometeu que a “estabilidade econômica e a confiança” serão as pautas principais de sua agenda. Alertando que medidas difíceis estão por vir, mas dizendo que agirá “com compaixão”, afirmou que seu governo não deixará uma dívida para a próxima geração “que nós fomos muitos fracos para pagar”. A previsão é que seu plano fiscal seja lançado na próxima segunda.

“Eu entendo o quão difícil este momento é”, disse, citando novamente a pandemia e a guerra. “Entendo completamente o qual difícil a situação está. E entendo também que tenho um trabalho a fazer para restaurar a confiança após tudo que aconteceu. Tudo que posso dizer é que não estou intimidado. Sei o cargo que aceitei e espero estar a altura de suas demandas”, reconheceu o primeiro-ministro, que é a primeira pessoa não-branca a assumir o cargo na história do Reino Unido .

“Vou unir este país não com palavras, mas com ações. Vou trabalhar todos os dias para entregar para vocês. Este governo terá integridade, profissionalismo e prestação de contas em todo os níveis. A confiança é conquistada e eu vou conquistar a de vocês”, disse o novo primeiro-ministro em sua fala nesta terça, referindo-se aos meses caóticos de Boris e Truss.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo