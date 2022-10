Guerra: ucranianos encontram 534 corpos de civis em cidade recuperada

Reprodução / Twitter @AndriyYermak – 15.09.2022 Centenas de covas teriam sido encontradas na cidade de Izyum, na Ucrânia





Mais de 500 corpos de civis foram encontrados em um território que estava sob o domínio da Rússia e que foi recuperado recentemente pelas Forças Armadas ucranianas.

De acordo com a polícia regional de Kharviv, as autoridades encontraram 534 corpos na cidade de Izyum, sendo dezenove de crianças e 226 de mulheres. Os policiais também informaram que 447 restos mortais estavam em um local de enterro em massa.

Serhii Bolvinov, chefe do departamento de investigação da polícia regional, afirmou que as autoridades ucranianas identificaram 22 locais que as tropas russas usaram como câmaras de tortura enquanto ocupavam a área.





“O tipo mais comum de tortura é conectar fios para chocar o corpo de alguém e causar dor por causa disso. Espancamentos severos com paus e outros itens. Também há evidências de que os pregos foram removidos e outras coisas horríveis, incluindo o uso de uma máscara de gás para sufocar a respiração”, afirmou o oficial.

Bolvinov ressaltou ainda que os soldados russos organizaram espaços de tortura em todas as cidades e assentamentos por onde se estabeleceram desde o início da guerra .

Ameaça nuclear

O presidente dos Estados Unidos , Joe Biden , falou sobre as ameaças nucleares do mandatário da Rússia, Vladimir Putin , e disse que acha difícil que uma arma desse porte seja usada sem causar uma destruição completa.

“Pela primeira vez desde a crise dos mísseis cubanos, temos uma ameaça direta do uso [de uma] arma nuclear se de fato as coisas continuarem no caminho que estão indo”, disse Biden , em evento de arrecadação de fundos democrata em Nova York.

“Eu não acho que exista a capacidade de facilmente [usar] uma arma nuclear tática e não acabar em um Armagedom”, acrescentou.

As declarações de Biden acontecem em um cenário que os EUA avaliam responder a uma série de cenários possíveis, diante das ameaças de Putin de usar a força nuclear .

Fonte: IG Mundo