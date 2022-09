Harry fretou jato de R$ 171 mil para ir até a Escócia ver a rainha

Reprodução / Daily Mail – 08.09.2022 Príncipe Harry pegou jato particular para chegar a Balmoral no dia em que a rainha morreu

Antes de a morte da rainha Elizabeth II ser anunciada, no último dia 8 de setembro , o príncipe Harry pegou um jato particular para ir até Balmoral, na Escócia , quando toda a família real foi chamada para receber a notícia.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail , Harry pagou £ 30.000 (cerca de R$ 171.501,08) pelo jato.

No momento em que informações sobre a saúde debilitada de Elizabeth II começaram a repercutir na mídia, Harry e Meghan estavam no Reino Unido , já que tinham um evento naquela noite. O rei Charles III e a princesa Anne, filha da rainha, já estavam com a monarca em Balmoral . Já o príncipe Andrew, o príncipe William e o príncipe Edward foram levados às pressas para o aeroporto de Aberdeen em um avião real.

Harry — que não é mais membro da realeza desde que se mudou para a Califórnia com a esposa — conversou com Charles e, segundo informações obtidas pelo tabloide, o agora rei teria “deixado muito claro” que Meghan não era bem-vinda.

Ainda segundo o portal, Charles teria ligado para o filho mais novo e dito que “não era apropriado” que Meghan estivesse lá, o que teria deixado Harry frustrado.

A discussão teria continuado e fez com que Harry perdesse o voo que levava William e seus tios Andrew e Edward para a Escócia.

Em razão disso, Harry precisou ir até o local usando um avião particular. O jato teria sido mapeado para levar o príncipe o mais rápido possível para se juntar ao resto da família real .

O jornal diz que, devido ao atraso no voo, Charles tentou contatar Harry várias vezes, mas não conseguiu falar com ele para avisar o filho da morte da monarca. Então, ele teria descoberto por uma notificação de um aplicativo de notícias no celular.

Fontes do Palácio de Buckingham, no entanto, insistiram que o anúncio oficial do óbito não foi feito “até que todos os membros da família fossem informados”.

Uma fonte disse ao Daily Mail que “o anúncio oficial foi adiado até que todos fossem informados”. “Parte do problema era conseguir o duque de Sussex.”

Ao chegar lá, conforme as informações, ele teria recusado jantar com o pai e comido com o príncipe Andrew, o príncipe Edward e Sophie, a condessa de Wessex.

Uma fonte ouvida pelo jornal, por outro lado, negou as acusações e disse que “nenhum convite para jantar foi feito”.

Outra afirmou: “Isso tudo é menos coordenado e mais caótico do que as pessoas podem pensar. Foi um dia difícil e perturbador para todos.”

