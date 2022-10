Influenciadora faz show com stripper em asilo e forja infarto de idosa

Simon Dawson / No 10 Downing Street – 24/06/2022 Rei Charles será coroado em maio de 2023





O Palácio de Buckingham informou, nesta terça-feira (11), que a cororação do rei Charles III acontecerá no dia 6 de maio de 2023, em cerimônia que será realizada na Abadia de Westminster.

“A coroação refletirá o papel do monarca hoje e olhará para o futuro, enquanto está enraizado em tradições e pompa de longa data”, informou o palácio em comunicado .

No evento, Charles será será ungido com óleo sagrado, receberá o orbe, o anel de coroação e o cetro, depois será coroado com a majestosa St Edward’s Crown (Coroa de Santo Eduardo), uma das joias mais antigas da realeza britânica.

Camilla Parker Bowles, esposa do monarca , também deve ser ungida com óleo sagrado e posteriormente coroada.





Informações da imprensa do Reino Unido apontam que o rei sugeriu que a cerimônia tivesse a duração de aproximadamente uma hora. A título de comparação, a coroação de Elizabeth II, em 1953, durou mais de três horas.

Outra expectativa relacionada ao evento é a de que a lista de convidados seja substanialmente reduzida. Enquanto a cerimônia de coroação de Elizabeth contou com a presença de cerca de 8 mil pessoas, aproximadamente 2 mil convidados devem comparecer ao evento em 2023.

Morte de Elizabeth

Elizabeth II morreu no dia 8 de setembro, aos 96 anos. Registros da certidão de óbito da rainha mostram que ela morreu de “velhice”. A monarca estava no Castelo de Balmoral, na Escócia.

A monarca teve o reinado mais longo da história do Reino Unido , ocupando o trono britânico ao longo de sete décadas.

Em 2022, Elizabeth, apesar de longeva e demonstrar sempre estar disposta em suas poucas aparições, vinha se ausentando de diversos eventos públicos de alto escalão, devido aos problemas de saúde. A rainha, em uma transição progressiva da coroa, também já estava atribuindo, pouco a pouco, algumas funções a Charles.

Após a morte da rainha, cerimônias de dias foram realizadas na Escócia e no Reino Unido, contando com a presença dos membros da família real e da população, que pôde participar do funeral aberto, visitar o caixão e prestar as últimas homenagens à monarca.

Após a última cerimônia pública do funeral, o corpo de Elizabeth foi sepultado em um evento particular na Capela Memorial Rei Jorge VI , localizada no Castelo de Windsor.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo