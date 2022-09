Irã: 50 pessoas já morreram por conta dos protestos, informa ONG

Reprodução/Twitter Ao menos 50 pessoas já morreram nos protestos no Irã

Pelo menos 50 pessoas morreram na repressão dos protestos registrados há uma semana no Irã , denunciou a ONG Iran Human Rights (IHR), com sede em Oslo, nesta sexta-feira (23).

As manifestações explodiram após a morte de Mahsa Amini, jovem de 22 anos que morreu sob custódia da polícia da moral no último dia 13 de setembro no Teerã por não usar o hijab corretamente.

Hoje, milhares de pessoas voltaram às ruas em todo o Irã em apoio ao hijab e a um código de vestimenta conservador em contramanifestações apoiadas pelo governo em Teerã e outras cidades, incluindo Ahvaz, Isfahan, Qom e Tabriz.

“A grande manifestação do povo iraniano que condena os conspiradores e sacrilégios contra a religião aconteceu hoje”, disse a agência de notícias iraniana Mehr.

Quem era Mahsa Amini

Originária do Curdistão iraniano, Mahsa, que cresceu em uma família tradicional e religiosa na cidade curda de Saqqez, no noroeste do país, estava prestes a entrar na universidade, ainda neste mês.

Amini visitava o Teerã com a sua família quando foi abordada pelos agentes da polícia da moralidade, sendo presa em seguida, acusada de usar de maneira incorreta o hijab e pelo fato de não trajar roupas largas nos braços e nas pernas.

Logo após a abordagem, ela chegou a desmaiar enquanto era levada para um centro de detenção para ser “educada”. A jovem não tinha histórico de ativismo político , sem ter qualquer registro de manifestações contra as restrições sociais e políticas impostas pelo governo do país.

Fonte: IG Mundo