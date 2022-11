Justiça liberta acusada de tentativa de assassinato de Kirchner

Reprodução/Twitter Cristina sofreu tentativa de atentado com arma de fogo em setembro

A Justiça argentina determinou, nesta terça-feira (1), a libertação de uma das quatro pessoas suspeitas de participar da tentativa de assassinato de Cristina Kirchner .

A Câmara de Apelações entendeu que não há provas suficientes para manter Agustina Díaz na prisão. A instância aponta que a jovem, de 21 anos, apenas trocou mensagens de WhatsApp com a suspeita Brenda Uliarte sobre o ataque depois da ocorrência dele, indício de que ela não participou de seu planejamento. No entanto, a decisão não é definitiva.

Três suspeitos permanecem detidos, entre eles Uliarte e o brasileiro Fernando Sabag Montiel. Ele foi preso após puxar o gatilho de uma pistola que mirava o rosto da vice-presidente da Argentina. O casal é acusado de tentativa de homicídio qualificado.

As mensagens tiveram veracidade confirmada por Díaz e apontam para a possibilidade de Uliarte ter sido a mandante do crime.

A Justiça argentina manteve a prisão preventiva de Gabriel Carrizo. O homem seria proprietário de um carrinho de algodão-doce visto na esquina da casa da vice-presidente nas noites anteriores ao crime.





A polícia acredita que essa foi uma estratégia para o grupo monitorar a situação sem chamar a atenção e, com isso, escolher a melhor hora para o ataque.

A decisão também determinou que a juíza avance “com urgência” para as alegações orais contra os três acusados e que ocorra a investigação de todos os encarregados pela segurança da política.

A tentativa de assassinato ocorreu em 1° de setembro, em frente ao apartamento de Kirchner, em Buenos Aires.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo