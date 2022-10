Massacre em prefeitura no México mata ao menos 18 pessoas

Reprodução Imprensa Local – 06.10.2022 Atentado mata 18 pessoas em prefeitura no México – 06.10.2022

Homens armados não identificados disparam centenas de tiros contra a sede da prefeitura de San Miguel Totolapan no México nesta quarta-feira (5), cidade fica no estado de Guerrero, no sudoeste do país.

O atentado resultou na morte de 18 pessoas. O prefeito Conrado Mendoza, seu pai e ex-prefeito Juan Mendoza e pelo menos outras 16 autoridades locais. Segundo um comunicado do estado de Guerrero, outras duas pessoas também ficaram feridas.

O vice-ministro da Segurança, Ricardo Mejia, disse hoje que a violência é motivada por disputa entre as gangues rivais, La Familia Michoacana e Los Tequileros .

Os investigadores checam a divulgação de um vídeo onde a facção criminosa denominada ‘Los Tequileros’ aparece supostamente reivindicando a responsabilidade pelo atentado. Assista abaixo:

Los Tequileros amenazan a La Familia Michoacana en Guerrero El día de hoy atacaron Totolapan dejando al menos 7 muertos, extraoficialmente uno de los muertos es el ex presidente #Noticias #Mexico @OfficialBalam @All_Source_News @DemonioTtv @guerrerolibre12 pic.twitter.com/ed8PzA531L — Noticias (@Jalisciense1cc) October 5, 2022

O jornal mexicano El Universal relatou anteriormente que os atiradores pareciam ter realizado uma série coordenada de ataques dentro do prédio com o objetivo de matar o prefeito.

Anteriormente, autoridades mexicanas haviam declarado que o grupo Los Tequileros não existia mais, porém, as gravações que circularam no Twitter e no Facebook marcariam o retorno do referido grupo criminoso. Jornais também divulgaram que no dia do ataque o grupo montou bloqueios na cidade e incendiaram um veículo.

Tras la masacre en San Miguel Totolapan #Guerrero , la carretera Iguala-Altamirano está bloqueada por transportistas, también hay vehículos incendiados. pic.twitter.com/yYw5tOYNZk — ReporTorres (@ReporTorres) October 5, 2022

O Partido da Revolução Democrática (PRD), ao qual o prefeito era membro, condenou o assassinato de Conrado Mendoza Almeda, que ele qualificou como covarde, exigindo justiça das autoridades.

La Dirección Nacional Ejecutiva del #PRD condena el cobarde asesinato de nuestro compañero Conrado Mendoza Almeda, Alcalde de San Miguel Totolapan, #Guerrero . Exigimos justicia @FGEGuerrero , basta de violencia e impunidad. pic.twitter.com/MWq1IFbm0u — PRD (@PRDMexico) October 5, 2022

Enquanto isso, no estado central de Morelos, a deputada estadual Gabriela Marin foi morta a tiros e seu guarda-costas ferido do lado de fora de uma farmácia também quarta-feira.

