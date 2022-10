Nobel da Paz: russos, ucranianos e belarruso dividem prêmio

Divulgação/Centcom EUA mataram um dos líderes do Estado Islâmico na Síria





Os Estados Unidos informaram, nesta quinta-feira (6), que mataram dois integrantes do Estado Islâmico (ISIS) no norte Síria após a realização de um ataque aéreo.

De acordo com o Comando Central dos EUA (Centcom), sediado na Base Aérea MacDill, no estado da Flórida, um dos alvos mortos foi Abu-Hashum al-Umawi, vice-líder do ISIS no país.

“Hoje, aproximadamente às 18h32, horário local na Síria, as forças dos EUA realizaram um ataque aéreo bem-sucedido no norte da Síria, matando Abu-Hashum al-Umawi, vice-líder do ISIS na Síria, e outro alto funcionário do ISIS associado ao dele”, diz o comunicado.





Os norte-americanos informaram que nenhum civil foi morto ou ferido durante a operação, assim como nenhum oficial dos EUA foi afetado pela ação. Não houve perda ou dano a equipamentos do país localizado na América do Norte.

“Este ataque degradará a capacidade do ISIS de desestabilizar a região e atacar nossas forças e parceiros”, disse o general Michael Erik Kurilla, comandante do Centcom.

“Nossas forças permanecem na região para garantir a derrota duradoura do ISIS.”

Morte de outro membro do ISIS

Nesta quinta-feira o Comando Central do Pentágono já havia informado que uma ação tinha resultado na morte de Rakkan Wahid al-Shammari, homem que facilitou o contrabando de armas e combatentes para apoiar as operações do Estado Islâmico.

Os dois ataques representam o maior baque para o ISIS desde a morte do líder geral do grupo terrorista, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, em fevereiro deste ano.

Fonte: IG Mundo