Novo primeiro-ministro diz que Reino Unido precisa de ‘estabilidade’

O novo primeiro-ministro do Reino Unido , Rishi Sunak , nomeado para o cargo nesta segunda-feira (24), pelo Partido Conversador britânico, afirmou que a nação insular precisa agora de “união” e “estabilidade”. O conservador foi escolhido após a primeira-ministra Liz Truss renunciar no dia 20 de outubro, após 45 dias de governo.

Para superar os desafios econômicos, Sunak afirmou que os critérios são “a única maneira” para enfrentar estes problemas.

“Eu gostaria de homenagear Liz Truss por seu serviço público dedicado ao país. Ela liderou com dignidade e graça em um período de grande mudança”, disse.

O primeiro-ministro também afirmou estar “honrado” por ter sido nomeado. “É o maior privilégio da minha vida ser capaz de servir o partido que eu amo e devolver para o país, o qual eu devo tanto. O Reino Unido é um grande país. Mas não há dúvida de que enfrentamos um profundo desafio econômico”, afirmou.

“Vou trabalhar dia após dia para entregar para a população britânica”, concluiu o novo premiê em seu primeiro discurso, em Londres .

O novo líder britânico também falou com parlamentares conservadores em uma reunião fechada antes do discurso aos ingleses. Segundo a mídia do Reino Unido, Sunak disse aos deputados que o partido conservador enfrenta “uma ameaça existencial” e que, por isso, todos deveriam se unir. “Nós temos uma chance. É unir ou morrer”, afirmou.

Quem é Rishi Sunak?

Filho de imigrantes de origem indiana, Rishi Sunak tem 42 anos e é casado com uma bilionária. Seu nome é conhecido pelos cidadãos britânicos após ter sido o ministro das Finanças durante o mandato de Boris Johnson.

Sunak era considerado um dos principais membros do governo de Johnson. Sua popularidade aumentou durante a pandemia, quando criou programas de auxílios para empresas e para a população.

Por conta disso, quando se demitiu do cargo de ministro, em julho, Sunak contribuiu para o desencadeamento da rebelião que derrubou Boris Johson do cargo de primeiro-ministro. Na época, Johson enfrentava uma série de críticas e polêmicas, uma delas envolvendo festas durante o período de lockdown da pandemia em Londres.

“O público espera, com razão, que o governo seja conduzido de forma adequada, competente e séria. Acredito que vale a pena lutar por esses padrões, e é por isso que estou me demitindo”, disse Sunak, que acabou irritando alguns membros do partido, que viram sua saída como uma traição.

Esta não é a primeira vez que Sunak se candidata ao cargo de líder do Partido Conservador e primeiro-ministro. Após a renúncia de Boris Johnson, ele chegou a ser o mais votado entre os parlamentares eleitos – mas perdeu a disputa para Liz Truss na etapa final, quando todos os 170 mil membros do partido puderam votar.

Sunak voltou a ser o favorito na disputa com a renúncia de Liz Truss, após 45 dias no cargo . Ele foi o único concorrente a conseguir o número mínimo de 100 apoios do Partido Conservador e ganhou o cargo sem a necessidade de uma eleição.

Fonte: IG Mundo