ONU decreta sanções contra grupos armados que agem do Haiti

Nesta sexta-feira (21), o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken , disse que os Estados Unidos vão considerar todos os meios para avançar em um caminho diplomático com a Rússia se virem que há uma abertura. No entanto, Blinken afirmou que, no momento, Moscou não mostra nenhum sinal de que tem vontade de se envolver em negociações significativas.

“Todas as indicações são de que, longe de estar disposto a se engajar em uma diplomacia significativa, o presidente [Vladimir] Putin continua indo na direção oposta”, disse Blinken em entrevista coletiva.

“Consideramos e consideraremos todos os meios para avançar a diplomacia se virmos uma abertura para avançá-la por qualquer meio. É claro que sempre olharemos para isso”, continuou, dizendo que Moscou estava “duplicando e triplicando” em sua agressão.

Nesta semana, a Rússia intensificou os ataques com mísseis e drones, atingindo e causando danos às estruturas de energia e água da Ucrânia . O país governado pelo presidente Volodymyr Zelensky e o Ocidente consideram que os últimos bombardeios fazem parte de uma estratégia para intimidar civis antes do inverno, já que as estruturas de aquecimento estão sendo afetadas.

No início do mês, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que os Estados Unidos estão envolvidos “há muito tempo” na guerra na Ucrânia . À televisão estatal russa, Lavrov afirmou que autoridades — inclusive o porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby — disseram que os EUA estão abertos a negociações e a Rússia recusou, mas que isso não é verdade.

“Isso é uma mentira”, disse Lavrov. “Não recebemos nenhuma oferta séria para fazer contato”, acrescentou. Ele disse que a Rússia está disposta a se envolver com os EUA ou com a Turquia para achar uma maneira de acabar com a guerra.

Blinken e outras autoridades norte-americanas, entretanto, continuam rebatendo as acusações, dizendo que a Rússia é quem não está interessada em uma diplomacia significativa.

Nessa quarta (19), Putin anunciou que Rússia impôs lei marcial nas quatro regiões da Ucrânia anexadas ilegalmente no mês passado .

Dirigindo-se ao Conselho de Segurança Nacional russo, Putin anunciou a declaração imediata da lei marcial em Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk e Donetsk , bem como o estabelecimento de um novo conselho de coordenação estatal destinado a cumprir os objetivos do que ele chamou de ‘operação militar especial’.

As forças militares russas ainda lutam para manter o controle sobre o território em meio a alguns avanços das forças ucranianas. No mês passado, as quatro regiões realizaram referendos controversos sobre a adesão à Rússia .

