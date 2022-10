Orbán, premier húngaro, grava vídeo de apoio à Bolsonaro; veja

Reprodução/Getty 8.4.2022 Prefeitura de Kharkiv após a invasão russa

As agências de notícias russas Tass e RIA, informaram que o Ministério da Defesa russo anunciou a retiradas das tropas militares da cidade de Lyman neste sábado, 1º de outubro, devido a uma contra-ofensiva da Ucrânia que recuperou mais um território invadido.

Lyman está localizada a 160 quilômetros a sudeste de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia e é um importante centro de transporte. O local tinha uma importância estratégica na comunicação logística das tropas russas.

Segundo reportou veículos locais, as forças ucranianas poderão agora avançar sobre a região ocupada de Luhansk, que é uma das quatro áreas anexadas pela Rússia nessa sexta-feira (30), após uma votação em referendo criticada internacionalmente como forçada ‘sob a mira de uma arma’.

Bombardeios se intensificam na Ucrânia

Os bombardeios russos se intensificaram depois que Moscou anexou ilegalmente as áreas ucranianas, segundo informou o jornal Le Monde de Paris. No nordeste da Ucrânia um comboio de evacuação de civis teria sofrido um ataque a bomba que resultou na morte de pelo menos 20 pessoas, incluindo crianças.

No sul, as forças russas são acusada de terem sequestrado efetuaram chefe usina nuclear da da Ucrânia, a maior da União Europeia. Esse é um momento importante no conflito, onde Putin acusa os Estados Unidos de ‘orquestrar um plano para destruir a Rússia’.

Fonte: IG Mundo