Passagem do furacão Julia pela América Central deixa mais de 30 mortos

O vídeo de um show de strippers em uma casa de repouso na Colômbia viralizou nas redes sociais após uma das idosas que estava no local supostamente infartar durante a apresentação. A influenciadora Nadia Cartagena, responsável por organizar o episódio, disse, no entanto, que tudo não passou de uma “atuação”.

As imagens, publicadas nas redes sociais da influenciadora despertaram revolta e preocupação de centenas de usuários na internet, que a criticaram por promover uma ação como essa e compartilhas as filmagens em sua conta do Instagram .

Na legenda do vídeo, Nadia escreveu: “Idosa sofre INFARTOOOO por festa surpresa em Cartagena”. Ela recebeu, então, diversos comentários negativos.

“Isso não é diversão para pessoas dessa idade”, escreveu uma usuária. “Que horror mostrar isso”, disse outra. “Muito fora do contexto! Essa não é a diversão certa para esses idosos . Uma má ideia, um mau resultado”, opinou mais um.

No vídeo, após passarem as imagens dos strippers fazendo danças eróticas e do suposto infarto , Nadia aparece chorando e dizendo que a intenção dela era fazer uma festa para os idosos se divertirem, mas uma das senhoras acabou tendo um ataque.

Mais tarde, ela publicou uma foto dizendo que a mulher estava “em perfeitas condições”.

Três dias depois, no entanto, a influenciadora postou outro vídeo falando que a situação foi “atuada”.

“Eu tinha uma autorização, não é que entrei nesse lugar de surpresa”, disse ela na gravação. “Tudo foi atuado e os encarregados pela instituição sabiam exatamente o que ia acontecer. A pessoa que infartou, não infartou.”

De acordo com ela, o vídeo foi feito justamente para viralizar e buscar atrair atenção da Prefeitura de Cartagena, que, segundo a influenciadora, dá pouca atenção aos idosos da cidade.

“Muitos me perguntam com que intuito fiz esse vídeo. Eu fiz com o intuito de viralizar. É uma tristeza que tenhamos que chegar a esse tipo de show para que a sociedade olhe para esses lares de idosos”, disse ela, acrescentando que não precisa fazer esse tipo de vídeo para “agradar seguidores”, como algumas pessoas apontaram.

“Estou aqui e assumo as consequências”, afirmou a mulher.

Mesmo depois de contar a real intenção do vídeo, Nadia ainda foi criticada nas redes pelo teor da gravação. “Mas por que um evento sexualizado? Qual a necessidade?”, escreveu uma seguidora.

Outra, acusou a influenciadora de expor os idosos para chamar atenção. “Fome de fama, curtidas e seguidores”, alegou.

