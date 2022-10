Polícia das Filipinas investiga loteria após 433 pessoas ganharem

Reprodução Loteria filipina teve números múltiplos de nove sorteados

A Polícia das Filipinas investiga uma loteria após 433 pessoas ganharem. O prêmio do sorteio era de 236 milhões de pesos filipinos (cerca de R$ 20,8 milhões).

Segundo a BBC, o ocorrido levantou dúvidas por seguir um padrão: todos os números sorteados eram múltiplos de nove — 9-45-36-27-18-54.

Apesar de ser possível matematicamente, a polícia desconfia que a loteria foi fraudada. Chamada de “Grand Lotto”, a loteria funciona de forma semelhante à Mega-Sena brasileira. Para vencer o prêmio máximo, o apostador precisa acertar seis números – no caso filipino, eles vão de 1 a 55.

Mesmo com a suspeita e a investigação policial, os vencedores do prêmio começaram a se apresentar para retirar o prêmio. Cada vencedor ficou com 545 mil pesos filipinos, pouco mais de R$ 46 mil.

Fonte: IG Mundo