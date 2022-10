Putin saúda Meloni, premiê de extrema direita, por vitória na Itália

Kremlin – 24.08.2022 Putin parabenizou a líder de extrema direita da Itália

O presidente da Rússia , Vladimir Putin , parabenizou a líder da extrema direita da Itália, Giorgia Meloni, por assumir o cargo de primeira premiê mulher do país , informou o governo de Moscou nesta sexta-feira (28).

“O presidente Putin parabenizou Giorgia Meloni pelo cargo e o ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, parabenizou o ministro Antonio Tajani desejando-lhe sucesso”, afirmou o embaixador russo na Itália, Sergey Razov, em entrevista ao programa Byoblu, à margem do Fórum Econômico da Eurásia em Baku.

De acordo com o diplomata, a vitória de Meloni nas eleições parlamentares “é uma escolha do povo italiano” e, portanto, a Rússia irá “trabalhar com o governo que representará a Itália”.

“Colaboraremos, se a vontade for recíproca, com este governo”, acrescentou Razov, informando que os presidentes das duas câmaras do Parlamento russo também enviaram “parabéns aos seus homólogos italianos”, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana.





O novo governo italiano é formado pelo chamado bloco de direita, vencedor das eleições e liderado por Meloni – com a presença ainda da Liga e do Força Itália .

Diferentemente de seus dois aliados mais próximos, a nova premiê tem condenado publicamente a guerra iniciada por Putin na Ucrânia – tanto os ataques como as anexações unilaterais – e já confirmou a manutenção do apoio italiano a Kiev em mensagens para o presidente Volodymyr Zelensky.

“Uma coisa são as duras declarações no período eleitoral e na formação do governo, outra são as ações. Prefiro me orientar sobre isso e sobre os fatos concretos de um governo para outro”, explicou Razov.

Para o embaixador russo, “entendemos perfeitamente que a Itália é um membro da Otan e do G7 e que, portanto, tem obrigações a cumprir. Entendemos que existe solidariedade euro-atlântica, mas apesar disso temos de esperar e olhar para frente”.

