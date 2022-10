Rishi Sunak é escolhido primeiro-ministro do Reino Unido

Reprodução: Flickr – 20/10/2022 Rishi Sunak é o novo primeiro-ministro do Reino Unido

Rishi Sunak , ex-ministro das Finanças, será o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Ele foi nomeado líder do Partido Conservador , nesta segunda-feira (24), após sua única adversária, Penny Mordaunt, desistir da disputa e retirar a candidatura pela liderança do Partido. Mordaunt declarou apoio a Sunak via redes sociais.

“Essa decisão é histórica e mostra o talento e diversidade do nosso partido. Rishi tem todo o meu apoio”, escreveu a ex-candidata.

Segundo o Comitê de 1922, grupo de parlamentares conservadores responsável pela escolha da liderança, Sunak fará um discurso ao Parlamento às 10h30, horário de Brasília.

Apesar de ter sido escolhido pelo Partido, Sunak só assume de fato como primeiro-ministro após se encontrar com o monarca britânico Charles III. Ainda não há previsão oficial para o encontro.

* Em atualização.

