Divulgação TASS: 02.10.2022 Rússia anuncia conclusão da retirada de civis de Kherson, na Ucrânia

A Rússia anunciou, nesta sexta-feira (28), que concluiu a evacuação de civis em Kherson, enquanto o Exército ucraniano se prepara para tentar recuperar a cidade. Considerada um dos grandes troféus para Vladimir Putin, Kherson está ocupada desde os primeiros dias do conflito e suas autoridades pró-Moscou prometeram transformá-la em uma “fortaleza”.

Desde 13 de outubro, as autoridades pró-Rússia em Kherson pediram a evacuação da população para a margem esquerda do rio Dniéper, antes do avanço dos ucranianos. Por sua vez, Moscou continua a adicionar tropas para a defesa da cidade.

Localizada na margem oeste do Dniéper, Kherson é a porta de entrada para a Crimeia, controlada pela Rússia, ao sul, e para os portos ucranianos do Mar Negro, a oeste, incluindo Odessa.

A Ucrânia continua a atingir posições russas dentro e ao redor da cidade, enquanto guerrilheiros ucranianos atacam as operações russas atrás das linhas inimigas.

Kherson é uma área predominantemente agrícola onde planícies abertas são cruzadas com canais de irrigação. Enquanto a lama retarda o avanço ucraniano, soldados russos mal preparados também sofrem.

O alto comando militar ucraniano disse nesta sexta-feira que “a falta de roupas quentes” levou a “roubos e saques” generalizados por soldados russos na região.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo