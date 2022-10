Rússia e Belarus farão força-militar conjunta, diz Lukashenko

Kremlin – 26.09.2022 Putin se encontra com o presidente da Bielorrússia

Belarus e a Rússia formarão uma força-tarefa militar conjunta, de acordo com o líder bielorrusso Alexander Lukashenko . A ação, segundo ele, vem em resposta ao que chamou de agravamento da tensão das fronteiras ocidentais do país.

Conforme a agência de notícias estatal Belta , Lukashenko afirmou que os países formariam um grupo militar regional e já começaram a unir forças desde a explosão na ponte que liga a Rússia à Crimeia .

Belarus foi usado como um dos pontos para o início da invasão à Ucrânia pelas tropas russas em fevereiro deste ano . Pelo território, tropas e equipamentos foram enviados.

Nesse sábado (8), uma explosão derrubou parcialmente uma ponte estratégica na Crimeia e paralisou o tráfego essencial para a Rússia, deixando três mortos . A Rússia afirmou já ter identificado o motorista do caminhão-bomba que supostamente causou a detonação, e o porta-voz do Kremlin confirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou a criação de uma comissão para esclarecer os fatos.

Segundo Moscou, a explosão incendiou sete petroleiros transportados por um trem e derrubou duas pistas de carros da gigantesca estrutura rodoviária e ferroviária, inaugurada por Putin em 2018. Duas faixas de veículos foram danificadas, embora o arco da ponte, implantado sobre o Estreito de Kerch, não tenha sido afetado.

Nesta segunda-feira (10), durante pronunciamento, Putin responsabilizou a Ucrânia pela explosão. Em discurso televisionado, o russo disse que o país realizou “atos terroristas” e prometeu reagir caso os ucranianos continuem com os ataques.

Putin afirmou que, em retaliação ao ataque do fim de semana, Moscou lançou ataques de mísseis de longo alcance contra a infraestrutura de energia, militar e de comunicações da Ucrânia .

“É óbvio que os serviços secretos ucranianos ordenaram, organizaram e executaram o ataque terrorista destinado a destruir a infraestrutura civil crítica da Rússia”, disse ele.

Após a explosão , diversas cidades ucranianas ficaram sem água ou energia e pessoas foram mortas, alvo de mísseis russos. Kiev não assumiu a responsabilidade pela ação.

“Se continuarem as tentativas de realizar atos terroristas em nosso território, as respostas da Rússia serão duras e em sua escala corresponderão ao nível de ameaças criadas para a Federação Russa. Ninguém deve ter dúvidas sobre isso”, acrescentou Putin.

Fonte: IG Mundo