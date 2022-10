Rússia: ONU exige reversão imediata de anexação de regiões ucranianas

Pexels ONU ordena “reversão imediata” de anexação russa





A Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) aprovou, nesta quarta-feira (12), uma resolução solicitanto que países não reconheçam a anexação de territórios ucranianos por parte da Rússia .

Além disso, a entidade determinou a “reversão imediata” da declaração de anexação das regiões de Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia feita pelas autoridades russas.

No total, 143 países se posicionaram a favor da medida proposta pelas Nações Unidas, entre eles o Brasil , enquanto 5 votaram contra e 35 se abstiveram. As nações que se posicionaram contrárias à medida foram: Rússia, Nicarágua, Coreia do Norte, Belaraus e Síria.

“A resolução agora aprovada na Assembleia exorta todos os Estados, a ONU e as organizações internacionais a não reconhecer qualquer reivindicação de anexação da Rússia e exige a reversão imediata de sua declaração de anexação”, informou a ONU em nota.





Referendos russos

O presidente russo Vladimir Putin sancionou, no dia 5 de outubro, a anexação das regiões ucranianas de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia à Rússia. Com a oficialização por parte dos russos, a usina nuclear de de Zaporizhzhia também passa a ser contorlada pela Rússia.

“O governo deve garantir que as instalações nucleares da central sejam aceitas como propriedade federal”, diz o decreto publicado nesta quarta-feira pelo Kremlin.

Também ficou estabelecido, por meio de um decreto, os políticos que serão os responsáveis por governar as quatro regiões. Eles governarão de maneira interina até setembro de 2023, quando serão realizadas as eleições.

De acordo com as autoridades russas, mais de 90% dos eleitores aprovaram via referendo a anexação das regiões da Ucrânia .

Fonte: IG Mundo