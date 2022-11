Rússia pede ajuda à ONU para facilitar exportações

World Economic Forum / Flickr Jolanda Flubacher – 27.01.2011 Ex-primeiro-ministro do Paquistão Imran Khan

Nesta quinta-feira (3), o ex-primeiro-ministro do Paquistão Imran Khan, de 70 anos, foi ferido na canela por um tiro. Sua comitiva também foi baleada no Leste do país, de acordo com um assessor. Khan foi encaminhado a um hospital.

“Ele está em condição estável”, disse o assessor de Khan, Raoof Hasan, à AFP . “Esta foi uma tentativa de assassiná-lo.”

Segundo um membro do partido Paquistão Tehreek-e-Insaf (PTI) de Khan, vários colegas também foram feridos e há relatos de que um havia sido morto. O ataque ocorreu em Wazirabad, a cerca de 200 km da capital, Islamabad

“Um homem abriu fogo com uma arma automática. Várias pessoas estão feridas. Imran Khan também está ferido”, disse Asad Umar à agência de notícias Reuters .

Conforme o assessor, o suspeito do ataque foi morto e um segundo homem, detido pela polícia,

Na ocasião, Khan liderava um protesto em Islamabad que exigia eleições antecipadas, junto a centenas de pessoas que participavam da marcha.

O porta-voz do PTI, Fawad Chaudhry, afirmou que uma bala atingiu a canela do ex-premiê. “Imran Khan e (colega de partido) Faisal Javed receberam ferimentos de bala. Uma bala atingiu a canela de IK. Ambos foram levados ao hospital para tratamento”, disse Chaudhry à Reuters .

O atual primeiro-ministro, Shehbaz Sharif, criticou o ataque e pediu que o ministro do Interior começasse uma investigação imediata sobre o caso.

Khan faz comícios em todo o Paquistão desde abril deste ano, quando foi deposto por meio de uma votação parlamentar. As manifestações provocam oposição contra o governo atual, que luta contra uma crise na economia deixada por Khan.

O ex-premiê tinha planejado conduzir a caravana para o Norte pela Grand Trunk Road até Islamabad, com o objetivo de atrair mais apoio da população ao longo do caminho, antes de chegar até a capital, quando foi surpreendido pelo tiroteio.

“Quero que todos vocês participem. Isso não é para política ou ganho pessoal, ou para derrubar o governo… isso é trazer liberdade genuína ao país”, afirmou Khan em mensagem de vídeo na véspera da comitiva.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo