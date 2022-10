Rússia reabre fluxo de gás para Itália

Reprodução Restaurantes foram alvos de busca e apreensão das autoridades





Dois brasileiros foram presos nos Estados Unidos , nesta terça-feira (4), por serem suspeitos de integrarem um esquema de tráfico de pessoas. Pai e filho estavam na cidade de Woburn, no estado americano de Massachusetts.

Jesse James Moraes, de 64 anos, e Hugo Giovanni Moraes, de 42, foram detidos no restaurante Taste of Brazil – Tudo No Brasa, que é mantido pela família.

O Departamento de Justiça norte-americano informou que eles foram acusados de “conspirar para encorajar e induzir um estrangeiro a vir, entrar e residir nos Estados Unidos com o propósito de vantagem comercial ou ganho financeiro privado”.





Chelbe Willams Moraes, irmão de Jesse, foi denunciado pelas acusações de encorajar e induzir um estrangeiro a ir morar nos Estados Unidos para receber quantias advindas de do crime de levagem de dinheiro.

Também foi preso um suspeito de ser responsável por vender a documentação falsa para as vítimas. Trata-se de Marcos Chacon, de 29 anos, que foi detido pelas autoridades em Woburn.

Os Moraes comandam os restaurantes Taste of Brazil – Tudo No Brasa e The Dog House Bar & Grill, e os dois estabelecimentos são acusados de contratar imigrantes brasileiros ilegais.

Além disso, a Justiça dos EUA alega que os dois locais pagam valores abaixo do salário mínimo para as vítimas contratadas para prestar os serviços.

