Saiba mais sobre Rishi Sunak; novo primeiro-ministro do Reino Unido

Rishi Sunak ganhou a disputa pelo cargo de primeiro-ministro após concorrer pela segunda vez este ano. Sunak perdeu para Liz Truss em setembro, mas como Truss renunciou seis semanas depois, a vaga ficou aberta a novas eleições.

Na última disputa pela liderança, Sunak teve o apoio de colegas deputados, utrapassando as 100 indicações necessárias ainda antes do prazo se encerrar. Até mesmo apoidores de Liz Truss e Boris Johnson deram apoio à Sunak nesta corrida.

Embate econômico com Liz Truss

Rishi Sunak chegou a criticar Truss por não ter experiencia para lidar com problemas financeiros. Durante a corrida anterior, ele entrou embate com a ex-primeira-ministra. Ele foi contra a posição de Truss de que pedir dinheiro emprestado durante uma crise de inflação. Sunaki disse que a medida era um “conto de fadas” que mergulharia a economia no caos.

Filho de imigrantes

Rishi Sunak nasceu em Southampton, a maior cidade portuária da costa sul do Reino Unido, em 1980. Seus pais são de origem indiana e vieram para Europa pelo leste da África. Filho de pai médico e mãe administradora de farmácia, Sunaki é o primeiro primeiro-ministro britânico com raízes asiáticas.

Rishi Sunka é membro do parlamento britânico há apenas sete anos. Ele foi eleito pela primeira vez como deputado em 2015 pela região de Richmond, no norte de Yorkshire . Sua popularidade aumentou rapidamente e então foi nomeado como ministro das Finanças do Reino Unido (chanceler) por Boris Johnson em fevereiro de 2020 .

Crise da Covid-19

Foi também o responsável pela adminstração dos recursos financeiros de apoio à contenção da crise da Covid-19. Como chanceler Sunak foi responsável pelas ajudas financeira durante o ‘lockdown’, entre eles pagamentos de licenças e a campanha que insentivou a população a comer fora para ajudar para restaurantes.

Furtuna milionária

Ele é considerado um dos políticos mais ricos do Reino Unido. Já trabalhou para o banco de investimentos Goldman Sachs e é casado com Akshata Murthy , filha do bilionário indiano Narayana Murthy, fundador da empresa multinacional indiana de Tecnologia da Informação (TI) Infosys. A fortuna do casal é de cerca de 730 milhões de libras, segundo a revista Money Times .

Durante o verão, descobriu-se sue esposta não havia pago nenhum imposto ao Reino Unido sobre suas finanças no exterior. A ilegalidade na sonegação fez Sunak enfrentar uma controvérsia sobre os acordos fiscais de Akshata Murthy. Sua esposa concordou realizar o pagamento dos impostos extras, mas Sunak disse que foi perseguido. “Manchar minha esposa para chegar até mim é horrível”.

O atual primeiro-ministro fez campanha pelo Brexit e pela desregulamentação de taxações de mercadorias em regiões próximas a portos e aeroportos.

Para ele, “portos livres” são uma de suas ideias favoritas. Sua ideia é que áreas próximas a portos ou aeroportos mercadorias possam importar e exportadas sem pagar impostos, o que segundo ele iria estimular o comércio.

Fã dos filmes Guerra nas Estrelas (Star Wars)

Sunak disse disse a um grupo de alunos em 2016 que sempre sonhou em ser um Cavaleiro Jedi quando crescesse. Seu filme favorito de Star Wars a quinto episódio da séria de George Lucas , ‘O Império Contra-Ataca’.

