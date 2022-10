Alan Santos/PR – 20.09.2022 Sob pressão dos EUA e Europa, Brasil vota contra Rússia na ONU

Pressionado após abstenções, o Brasil apoiou, nesta quarta-feira (12), uma resolução na Assembleia Geral da ONU que condena a anexação de quatro regiões ucranianas à Rússia.

A iniciativa recebeu 143 votos a favor e cinco contra — além da própria Rússia, foram na contramão Bielorrússia, Coreia do Norte, Nicarágua e Síria. Outras 35 nações se abstiveram, entre elas China e Índia.

A resolução aprovada é semelhante à bloqueada no dia 30 de setembro pela Rússia no Conselho de Segurança — como é um dos cinco integrantes permanentes no órgão, Moscou tem o poder de veto. O Brasil, que é membro rotativo do órgão, absteve-se naquela votação.

Depois de ter condenado a invasão da Ucrânia no início da guerra, o governo brasileiro vinha adotando posição de neutralidade.

Os últimos acontecimentos da guerra, no entanto, levaram a uma situação limite, e o Brasil sempre reage neste tipo de situações.

As recentes votações do Brasil causaram mal-estar nos Estados Unidos e na União Europeia (UE). Representantes de governos europeus foram inclusive ao Itamaraty nos últimos dias para conversar com autoridades brasileiras.

O bloco vem insistindo na necessidade de o Brasil adotar uma posição mais crítica sobre a Rússia, depois de o governo Bolsonaro ter evitado, em várias ocasiões, questionar o país.

Fonte: IG Mundo