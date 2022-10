Steve Bannon é condenado à prisão por desacato ao Congresso dos EUA

Gage Skidmore / Flickr – 23.02.2017 Steve Bannon foi condenado à prisão nos EUA

Steve Bannon, o guru político e ex-assessor do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , foi condenado a quatro meses de prisão nesta sexta-feira (21), após se recusar a cooperar com os legisladores que investigam o ataque ao Capitólio dos EUA , em janeiro de 2021.

O juiz do Tribunal Distrital, Carl Nichols, também determinou que Bannon pague uma multa de US$ 6,5 mil (cerca de R$ 33.818,85). O ex-assessor de Trump ainda pode entrar com recurso contra o veredito.

Caso ele não decida recorrer, terá que se apresentar na prisão até o dia 15 de novembro.

Após anunciar a sentença, Nichols disse não acreditar que Bannon tenha aceitado a responsabilidade por suas ações. “O respeito ao nosso Congresso é, obviamente, uma peça importante do nosso sistema constitucional”, afirmou, acrescentando que a decisão também tem o objetivo de enviar uma mensagem ao público em geral.

Em julho deste ano, o guru de Trump já havia sido condenado por duas acusações de desacato ao Congresso ao não fornecer documentos ou testemunho que pudessem ajudar nas investigações . Cada uma dessas acusações poderia ter como punição um mês de prisão ou, no máximo, um ano, além do pagamento de uma multa de até US$ 100.000 (R$ 520.290). O juiz optou pela pena menor.

Na última segunda-feira (17), promotores pediram à Justiça dos Estados Unidos para que Steve Bannon fosse condenado a até seis meses de prisão por desacato ao Congresso .

Além da pena, os representantes do Departamento de Justiça demandaram também que ele pagasse uma multa de US$ 200 mil (R$ 1.040.580).

