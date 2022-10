Tensão com a Ucrânia: veículos militares russos chegam a Belarus

Kremlin – 26.09.2022 Chegada de frota de veículos aumenta tensão entre Moscou e Kiev





O Ministério da Defesa de Belarus confirmou a chegada de uma grande frota de veículos militares da Rússia e que atuarão na área da fronteira com a Ucrânia , informa a pasta por meio da agência de notícias Tass nesta segunda-feira (14).

Segundo nota assinada pelo chefe do Departamento de Cooperação Militar Internacional da pasta, Viktor Khrenin, já são cerca de 170 tanques, 200 veículos de combate e 100 canhões e morteiros que serão usados no “grupo regional de forças”. Ao todo, serão nove mil militares dos dois países na área.

Já a agência local de Belarus, Belta, destacou que o “o grupo regional de tropas e forças de Belarus e da Rússia iniciou o seu deslocamento e o cumprimento das suas missões para a defesa armada do Estado da União”.

A movimentação havia sido anunciada em 10 de outubro pelo presidente de Belarus, Aleksandr Lukashenko, chamado de “último ditador da Europa” por estar no poder desde 1994 e principal aliado regional do russo Vladimir Putin . A justificativa seria uma possível “invasão” de Kiev a seu território, algo considerado “mentiroso” pelos ucranianos.





No entanto, há o temor de que a presença maciça de tropas russas na região possa agravar ainda mais a guerra, já que apesar de enorme, com mais de mil quilômetros, as áreas fronteiriças entre os dois países estão distantes do fronte de batalha.

Em fevereiro, quando Moscou ordenou a invasão, diversas tropas e veículos russos entraram na Ucrânia por Belarus. Os militares estavam no país sob a desculpa de exercícios militares conjuntos, como os anunciados agora.

União Europeia

Em um rascunho do documento final do próximo Conselho Europeu, marcado para 20 e 21 de outubro, há a citação para um possível incremento de sanções contra Belarus pela atual participação na guerra ucraniana.

“O Conselho Europeu convida as autoridades de Belarus a não permitir mais a guerra de agressão russa, permitindo que as forças armadas russas usem o território de Belarus e fornecendo apoio ao Exército russo. O regime de Belarus deve respeitar plenamente as suas obrigações no direito internacional”, diz um trecho do documento.

Ainda conforme a citação, a “UE está pronta a intervir rapidamente com novas sanções contra Belarus, se necessário”.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo