Turquia: explosão em mina deixa ao menos 14 trabalhadores mortos

Reprodução/Twitter Acidente em mina na Turquia deixou ao menos 14 mortos

Uma explosão em uma mina na Turquia deixou ao menos 14 mortos nesta sexta-feira (14). Informações da mídia local são de que 49 pessoas continuam presas após o acidente.

Ainda não se sabe o motivo da explosão e, de acordo com o governo turco, a explosão ocorreu a cerca de 300 metros de profundidade. O caso aconteceu na província Bartin, no Norte do país.

Suleyman Soylu, ministro do Interior da Turquia, informou que 28 trabalhadores conseguiram sair do local com ferimentos, se locomovendo sozinhos ou com o auxílio das equipes de resgate.





“Ao todo, 110 de nossos irmãos estavam trabalhando (subterrâneos). Alguns deles saíram por conta própria, e alguns deles foram resgatados”, informou o ministro .

O ministro da Energia Fatih Donmez disse que as principais suspeitas são de que a explosão tenha sido causada por conta de um vazamento de gás metano no local.

A expectativa é de que Recep Tayyip Erdogan , presidente do país, se desloque para a região amanhã (15). Familiares dos mineiros estão aglomerados ao redor do local do acidente enquanto esperam novas notícias.

Fonte: IG Mundo