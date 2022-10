Reprodução Ucrânia diz que 30% das estações de energia foram destruídas

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse, nesta terça-feira (18), que 30% das estações energéticas do país foram destruídas desde o dia 10 de outubro, quando a Rússia realizou bombardeios por toda a Ucrânia em repúdio ao ataque que derrubou um trecho da ponte que liga a Península da Crimeia à Rússia continental.

De acordo com autoridades locais, ao menos três cidades viram novos ataques nas últimas horas, que também tiveram como alvo infraestruturas energéticas às vésperas do inverno.

“Mirar em infraestruturas de energia e críticas. Desde 10 de outubro, 30% das estações de energia da Ucrânia foram destruídas, causando apagões maciços pelo país”, afirmou o presidente da Ucrânia.

Após bombardeios que deixaram nove mortos na segunda, outros episódios voltaram a ser registrados nesta terça. Na capital, houve três ataques a uma usina na margem esquerda” do rio Dniéper. O prefeito da cidade de Kiev, Vitaly Klitschko, falou de explosões no distrito de Desniansky, que atingiram “infraestrutura crítica”. O fornecimento de água e energia foi interrompido em alguns pontos, segundo o Ministério Público ucraniano.

Também houve ataques a uma instalação de energia em Yitomir, uma cidade a oeste de Kiev. O incidente, disse o governo local, forçou a interrupção do abastecimento de água e energia.

Na sexta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, havia dito que não haveria novos ataques aéreos maciços à Ucrânia, afirmando que não era seu objetivo “destruir” o país vizinho.

Zelensky pediu para que a população reduza seu consume em horários de pico para “permitir que todo o país atravesse este período com maior estabilidade”. Em Kiev nesta terça, por exemplo, havia alertas de apagões, e pessoas faziam fila em lojas para abastecer garrafas com água fresca.

Fonte: IG Mundo