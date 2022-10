Ucranianos planejam orgia caso país seja atacado por bomba nuclear

Pixabay Evento já conta com mais de 15 mil presenças confirmadas

O que você e seu grupo de amigos fariam caso uma bomba nuclear fosse alvo de um ataque nuclear? Um grupo de ucranianos está orgnizando um evento um tanto quanto curioso caso a ameaça russa torne-se realidade: uma grande orgia.

De acordo com os organizadores, mais de 15 mil pessoas estão confirmadas no evento que aconteceria em Kiev e está sendo divulgado via Telegram.

A festa será realizada, caso o ataque se concretize, na colina em Shchekavystsa, e os participantes serão convidados a pintar as mãos com listras serviriam para demonstrar os seus interesses na orgia.





A repercussão da festa está sendo tão grande que apartamentos com vista para o local onde está programado para acontecer o evento desapareceram da lista de aluguel de imóveis.

Sanções contra Rússia

O Conselho Europeu formalizou nesta quinta-feira (6) a adoção do oitavo pacote de sanções contra a Rússia como uma “resposta à anexação ilegal das regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson “.

“O pacote acordado compreende uma série de medidas para reforçar a pressão sobre o governo e a economia russa, para enfraquecer a capacidade militar da Rússia e introduzir as bases para a introdução de um teto máximo de preço para o transporte marítimo de petróleo russo destinado a países terceiros e de novas restrições sobre o transporte marítimo do petróleo bruto e produtos petrolíferos para países terceiros”, diz a nota oficial.

Conforme as informações divulgadas pelo bloco, será vetado o fornecimento de “transporte marítimo e assistência técnica, serviços de intermediação, financiamento ou assistência financeira relativas ao transporte marítimo para países terceiros de petróleo bruto” a partir de dezembro de 2022.

Já a proibição referente aos produtos petrolíferos russos nos mesmos termos terá vigência a partir de fevereiro de 2023.

