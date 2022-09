UE espera que Brasil condene Rússia por anexar cidades ucranianas

Reprodução / NBC News – 29.09.2022 Furacão Ian deixou rastro de destruição na Flórida (EUA)

Ao menos 14 pessoas morreram na Flórida, nos Estados Unidos, após a passagem do furacão Ian . Ao analisar a destruição causada pela tempestade , o presidente Joe Biden disse que o fenômeno atingiu o estado norte-americano com tanta ferocidade que pode ser o mais mortal da história da Flórida.

Biden afirmou que, embora o número de mortos pelo desastre ainda seja incerto, os primeiros relatórios sugerem que a perda de vidas pode ser “substancial”. “Falei com os comissários e eles estão preocupados”, disse ele.

Entre os 14 mortos confirmados, sete foram no condado de Charlotte, área perto do trecho da costa sudoeste, onde o Ian atingiu o solo nessa quarta (28) . Os outros condados que registraram mortes são Sarasota e Volusia.

Além disso, de acordo com o PowerOutage.us, mais de 2,3 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica no estado na tarde de ontem, diversos hospitais não tinham água e milhares de moradores ficaram presos em suas casas.

Veja fotos:

Após enfraquecer para uma tempestade tropical, o Ian se tornou um furacão novamente e, agora, segue em direção às Carolinas do Norte e do Sul e à Geórgia.

Até o final da noite de ontem, segundo o NBC News , a tempestade estava a cerca de 300 km do sul de Charleston e se movia para o nordeste, a 16 km/h.

À MSNBC, o comissário do condado de Charlotte, Christopher Constance, disse que um administrador do condado relatou seis mortes. Mais tarde, ele confirmou uma sétima morte.

Duas pessoas morreram no condado de Sarasota, disse um porta-voz do xerife local, e uma pessoa se afogou no condado de Volusia enquanto tentava drenar sua piscina, disseram autoridades locais.

Mais duas pessoas morreram na ilha de Sanibel, onde a tempestade de categoria 4 destruiu uma ponte que a liga ao continente da Flórida , disse o gerente da cidade nessa quinta.

O prefeito de Fort Myers, Kevin Anderson, disse à NBC que o furacão foi uma das tempestades mais ferozes que ele já viu em décadas. “Ver a água subir e inundar todas as lojas foi de partir o coração”, disse ele.

Fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a destruição causada pelo furacão . Nas imagens , é possível ver o estado completamente inundado, barcos naufragados, casas destruídas, árvores quebradas e carros alagados.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, disse que a tempestade seria classificada como “um dos cinco maiores furacões que já atingiram a Flórida”. Biden declarou um grande desastre e liberou verbas do governo para ajudar nos esforços de recuperação dos locais atingidos.

Antes de chegar aos EUA, a tempestade passou por Cuba, deixando mortos, destruição e milhões de casas sem energia elétrica .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo