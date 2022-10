Office of Inspector General/DHS Venezuela: pessoas que tentam chegar aos EUA ilegalmente bate recorde

Até o fim de setembro, mais de 151 mil migrantes, a ampla maioria venezuelanos, se arriscaram na travessia do Tampão de Darién, uma das mais perigosas do mundo, rumo aos EUA. O número já ultrapassa o recorde do ano passado de mais de 133 mil pessoas.

A jornada de 106 km no meio da selva entre o Panamá e a Colômbia é um dos obstáculos mais complicados na jornada de quem pretende chegar aos Estados Unidos.

Se, até o ano passado, os haitianos eram maioria, agora são os venezuelanos, correspondendo a mais de 70% do total das pessoas que tentam chegar aos EUA. Segundo o Serviço de Migração do Panamá, houve um crescimento impressionante de 6.690% de venezuelanos atravessando o Darién quando comparados os dados de janeiro a setembro do ano passado. O número cresceu de 1.586 para 107.692 venezuelanos.

Segundo a ONU, desde 2015, mais de 6,8 milhões de venezuelanos deixaram o país rumo, principalmente, a outros países sul-americanos.

Mas o agravamento da instabilidade econômica em toda a região levou muitos a tentar os EUA como destino. O número de venezuelanos apreendidos na fronteira Sul dos EUA bateu níveis recordes nos últimos meses.

Publicado esta semana, um relatório da ONU mostrou que cerca de 4,3 milhões de refugiados da Venezuela têm dificuldades de acesso a alimentação, moradia e emprego formal nos países onde vivem atualmente.

No Equador, por exemplo, 86% dos migrantes venezuelanos dizem não ter renda suficiente para suprir necessidades básicas, enquanto no Chile 13% deles vivem abaixo da linha da pobreza.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo