Reprodução Twitter 26/09/22 Vídeo: Atirador que matou 13 alunos na Rússia usava blusa com suástica

O atirador que matou ao menos 13 pessoas, sendo sete crianças, em uma escola na cidade de Izhevsk, na Rússia, nesta segunda-feira (26), usava uma blusa com uma suástica nazista no peito. Ao menos 21 pessoas ficaram feridas no ataque, incluindo 14 crianças.

Um vídeo mostra o autor dos disparos, identificado como Artem Kazantsev, de 34 anos, estirado no chão após cometer suicídio. Ex-aluno do colégio, ele estava armado com duas pistolas.

O governador de Izhevsk, Alexander Brechalov, afirmou que ele entrou no centro de ensino, matou um segurança e abriu fogo contra as crianças. Segundo os investigadores, o homem não estava em posse de seus documentos e usava uma balaclava no momento em que abriu fogo.

Putin comentou

O presidente Vladimir Putin denunciou o tiroteio na escola como um “ato terrorista desumano”, segundo o Kremlin. “O presidente lamenta profundamente a morte de adultos e crianças nesta escola onde um ataque terrorista foi perpetrado” disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

“O presidente quer que os feridos neste ato terrorista desumano se recuperem”, completou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo