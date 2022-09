Vídeo: aviões colidem durante manobra, ficam presos e caem na Alemanha

Montagem iG / Reprodução Twitter – 24.09.2022 Aviões se chocaram e caíram na Alemanha

Duas aeronaves se chocaram no ar, ficaram presas e acabaram caindo durante um show de acrobacias com aviões na cidade de Gera, na Alemanha . O jornal local Bild informou que os dois pilotos, Michael S. de 42 anos e Dieter G. de 72, morreram na hora.

Vídeo publicado nas redes sociais mostra os dois aviões colidindo um contra o outro e, após ficarem com as asas presas, caem em seguida. Eles pararam atrás de um conjunto de árvores, próximo a residências. Depois, é possível ver uma fumaça subindo.

Veja:

@MDRAktuell das Kunstflugunglück heute in Gera ca. 18.30 Uhr.😞 pic.twitter.com/D4pM8grGCu — Die Hoffnung stirbt zuletzt (@green_grap) September 24, 2022

O acidente ocorreu durante o treinamento do chamado “voo espelho”, quando as aeronaves fazem movimentos semelhantes, de maneira paralela.

Segundo o jornal alemão, os pilotos tinham experiência em formações conjuntas há 16 anos. Em 2019, conquistaram até mesmo o título do campeonato mundial em acrobacias vintage.

Destroços do avião que ainda estavam queimando foram removidos de um campo perto de Thränitz.

“Até agora não há evidências de um defeito técnico. Nós notamos traços de deformação nas asas que indicam uma colisão maciça”, disse o especialista em acidentes de aeronaves Norman Kretschmer ao Bild .

Ainda no ar, as hélices já pareciam estar danificadas devido ao impacto. O especialista informou que a avaliação dos escombros, dos depoimentos de testemunhas e das gravações do acidente provavelmente vai levar semanas.

“Há 30 anos que ando pelo país com este esquadrão, conheço todos os pilotos. O vínculo tornou-se tão próximo que agora tenho a sensação de que alguém arrancou um pedaço da minha família de mim”, escreveu um amigo dos pilotos nas redes sociais.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Mundo