Vídeo: cratera de 50 metros aparece no gasoduto Nord Stream

Reprodução Twitter 18/10/22 Imagens mostram cratera de 50 metros no gasoduto Nord Stream

Um vídeo publicado, nesta terça-feira (18), mostra uma cratera de pelo menos 50 metros no gasoduto Nord Stream 1, que leva gás natural russo para a Alemanha.

Explosões ocorridas em 26 de setembro danificaram os gasodutos que atravessam o Mar Báltico até chegar ao território alemão. Veja o vídeo:

Första bilderna från sprängda gasröret på Östersjöns botten – här inträffade explosionen i Nord Stream 1. Expressen på plats vid södra Östersjön – läs mer och se bilder: https://t.co/dCtdzR00vU . pic.twitter.com/6FipgJijSJ — Expressen (@Expressen) October 18, 2022

As imagens foram produzidas pelo jornal “Expressen, em parceria com a empresa de robótica norueguesa Blueye Robotics.

Estas são as primeiras imagens do gasoduto danificado. O caso é investigado pelo Serviço de Segurança Sueco, que tem “suspeitas de sabotagem grave”.

Dois vazamentos nos gasodutos foram identificados na área econômica exclusiva da Suécia. Dois outros escapes foram localizados na zona da Dinamarca, levando às investigações e ao aumento da segurança em toda a infraestrutura de energia da região.

Fonte: IG Mundo