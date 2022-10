Xi Jinping é reeleito e vai para seu terceiro mandato na China

Agência Brasil Presidente Xi Jinping vai liderar a China por mais cinco anos

O presidente da China, Xi Jinping, foi reeleito como secretário-geral do Partido Comunista Chinês neste domingo (23) e vai para seu terceiro mandato no comando do país pelos próximos cinco anos. O pleito torna Jinping o líder mais poderoso do país desde Mao Tsé-tung.

Com a confirmação da reeleição, Xi Jinping acumulará três cargos pelos próximos anos. Além da secretária-geral do partido, Jinping se mantém como presidente do país e chefe das Forças Armadas.

Para compor seu governo, Jinping chamou Li Qiang como número 2 do país. Tradicionalmente, o segundo mais poderoso do país assume o cargo de primeiro-ministro e terá a missão de manter as negociações e harmonia com outros países.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG

Xi Jinping também colocou Zhao Leji para ser o número 3 e liderar o Congresso chinês. Leji fez parte do último governo de Jinping, mas tinha cargos inferiores. Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang e Li Xi completam o comitê de governo do Partido Comunista Chinês.

Entre os principais pontos para o próximo governo Jinping está a oposição de separatistas que querem a independência de Taiwan. Os chineses pretendem contra-atacar para evitar separação do país do governo e não descarta o uso das Forças Armadas.

A nova Constituição ainda prevê o reconhecimento do Partido Comunista Chinês como força de liderança política suprema e seu líder, no caso Xi Jinping, como autoridade central e norteadora para o crescimento da China. As regras ainda obrigam lealdade política das Forças Armadas.

Fonte: IG Mundo