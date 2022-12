Município de Cabixi recebe melhorias com a implantação de iluminação pública

Quase R$ 1 milhão foram investimentos para a implantação de iluminação com lâmpadas de led no município de Cabixi, localizado na região do Cone Sul de Rondônia. A obra de iluminação faz parte da primeira etapa do projeto “Governo na Cidade” realizado pelo Governo de Rondônia sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp.

Um investimento que foi convertido em ações. Foi o que aconteceu na Avenida Guarani, em que foi repassado pelo Poder Executivo Estadual o valor de R$ 507.021,08 (quinhentos e sete mil, vinte um reais e oito centavos), sendo a contrapartida da prefeitura no valor de R$21.996,47 (vinte e um mil, novecentos e noventa reais e quarenta e sete centavos).

E para a avenida Tupiniquins foi feito o repasse de R$ 444.366,97 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos e a contrapartida da prefeitura no valor de R$ 23.387,74 (vinte e três mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

De acordo com o governador de Rondônia, Marcos Rocha, essa é mais uma ação em prol da segurança e qualidade de vida à população. “Sabemos que iluminação pública é sinônimo de segurança. O Governo do Estado tem feito muitos investimentos nesta área. Nossos municípios estão cada vez mais iluminados e seguros”, disse o governador Marcos Rocha.

A satisfação em poder usufruir das melhorias é demonstrada pelos moradores de Cabixi que atualmente tem 5.188 habitantes. É o caso da comerciante Sandra Burili. “O resultado do trabalho realizado na cidade ficou maravilhoso, principalmente para a gente que é comerciante. Durante a noite, aqui, parece dia de tão excelente que ficou”, disse a moradora.

Para a Avenida Guarani foram instaladas 42 luminárias em Led de 200w em uma extensão de 1.330m, já para a Avenida Tupiniquins foram 39 luminárias em lâmpada Led de 200w em uma extensão de 1.250, sendo que para cada ponto de iluminação foi implantado um poste metálico, em um trecho de mais de dois quilômetros e meio.

