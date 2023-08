Município de Cacaulândia recebe os serviços essenciais do “Rondônia Cidadã” neste sábado e domingo

Depois de realizar 1.189 atendimentos em diversas áreas no município de Nova Brasilândia, no último fim de semana, a equipe do Rondônia Cidadã leva no próximo sábado (5) e domingo (6) os serviços essenciais do programa estadual para os mais de quatro mil habitantes de Cacaulândia, a 258 quilômetros de Porto Velho. O atendimento acontecerá das 8h às 16h no primeiro dia e das 8h às 12h no segundo dia, na Escola Estadual Frei Henrique de Coimbra, localizada na rua Tereza Mazzorana Bortolotto, 2128.

Durante os dois dias, o programa do Governo do Estado, executado pela Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas e instituições parceiras, oferece aos moradores de Cacaulândia serviços, como emissão de documentos pessoais, Passe Livre para idosos e pessoa com deficiência, atualização de vacinas para adultos e crianças, cadastramento no programa Geração Emprego, auxílio na negociação de dívidas e orientação nas relações de consumo, corte de cabelo masculino (sábado), assistência jurídica, atendimento com clínico geral, dermatologista, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, testagem rápida de saúde, coleta para exames preventivos, solicitação de cadeiras de rodas e de banho, atividades de lazer para as crianças, entre outros essenciais que costumam ser realizados apenas em dias úteis.

ATENDIMENTOS

Criada em 2019 como projeto Seas Cidadã, a ação itinerante teve sua primeira edição realizada no distrito de Extrema. Com a pandemia da covid-19, o atendimento foi suspenso e retomado no final de 2021, quando foram realizadas mais uma edição em Extrema e depois em Guajará-Mirim. No ano de 2022, o Rondônia Cidadã foi transformado em programa estadual com a proposta de ser levado para todos os 52 municípios rondonienses.

Desde sua criação, mais de 46 mil atendimentos diversos já foram feitos em 33 municípios. Depois de Cacaulândia, será a vez da população de Urupá ser contemplada, nos dias 19 e 20.

Lista de serviços que serão disponibilizados para os moradores de Cacaulândia.

