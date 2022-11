Município de Ji-Paraná é homenageado pelo aniversário de 45 anos de instalação pelo Governo de Rondônia

Instalada no dia 22 de novembro de 1977, após ter sido denominada de Vila Urupá, Presidente Penna e Vila de Rondônia, a cidade de Ji-Paraná comemora hoje seu 45° aniversário. Com muitos motivos para festejar, por seu intenso desenvolvimento que agrega a todo o Estado, a cidade reconhecida como coração de Rondônia vivencia uma memória que está intimamente ligada à história de Rondônia.

Nos últimos quatro anos, o município de Ji-Paraná recebeu ações do Governo do Estado em diversas áreas, bem como, infraestrutura, agronegócio, educação, saúde, segurança pública, entre outros. Com uma população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2021, em torno de 131 mil pessoas, a cidade é a segunda mais populosa do Estado.

O crescimento e as ações realizadas foram destacadas pelo governador de Rondônia, Marcos Rocha, que parabenizou a cidade pela comemoração de instalação, o que orgulha a cada ji-paranaense e a todo o Estado. O Governo do Estado tem investido no desenvolvimento de Ji-Paraná, bem como dos demais municípios. O governador reforça que a cidade contou com serviços importantes do governo na infraestrutura, com as ações dos projetos “Tchau Poeira” e “Governo na Cidade”; no agronegócio; Educação; Saúde; na Assistência Social; Segurança Pública e no desenvolvimento econômico.

“Parabenizo o município de Ji-Paraná que está em festa pelo aniversário de instalação. O Governo de Rondônia tem atuado forte nos municípios, com ações fundamentais para o desenvolvimento do Estado. A cidade recebeu um grande investimento do governo com ações de pavimentação e recapeamento asfáltico pelo “Tchau Poeira”, além de outras ações como na Educação, com reforças das escolas estaduais, ou seja, Ji-Paraná, assim como os demais municípios têm total atenção do Governo de Rondônia”, disse o governador.

INFRAESTRUTURA

Conjuntamente ao programa de asfalto do município, o “Tchau Poeira” pavimentou cerca de 103 km de ruas e avenidas com o custo aproximado de R$ 60 milhões. No Projeto, ainda estão estimados mais 8,8 Km com aplicação de R$ 5 milhões. A ponte do Rio Urupá entregue em 2020, apresentou um custo de mais de R$ 900 mil.

O Distrito Industrial de Ji-Paraná é sem dúvida, um motivo de orgulho para os munícipes e a todos os rondonienses. A capacidade comercial destas empresas supera os limites brasileiros, nos quais vários itens são exportados. Este sucesso está intimamente ligado ao trabalho de excelência que os agropecuaristas locais desenvolvem. O milho, mandioca, arroz, café em toneladas de colheitas e acrescidas a milhares de arrobas de proteína animal atraíram a maior feira de agronegócio da Região Norte, a Rondônia Rural Show, evento que se consagrou e atende às mais variadas atrações comerciais em nível estadual, nacional e internacional.

INVESTIMENTO

Para apoiar o homem do campo, o governo estadual criou os programas “Mais Calcário”, que já destinou mais de 850 toneladas de calcário e o Projeto “Plante Mais”, que entregou 116.100 mudas de café clonal e 7.000 de cacau clonal. “O desenvolvimento do nosso Estado passa pelo agro. Além de investir na cadeia produtiva pensamos na segurança do produtor com ações específicas como o Rede Rural, que é um aplicativo via satélite, qual interliga as polícias”, ressaltou o governador.

DESENVOLVIMENTO

Um dos maiores índices de desenvolvimento de um município é a qualidade dos serviços de concessionárias públicas, principalmente de águas e esgotos. Em Ji-Paraná há um contrato do PAC e outro entre o governo de Rondônia com Consórcio A. Gaspar/Proacqua. Os eixos principais do contrato de implantação do Sistema de Esgoto Sanitário são: 440km de rede coletora, 40 mil ligações domiciliares, 16 estações elevatórias e uma estação de tratamento de esgoto.

O carinho com Ji-Paraná se reflete também, nas ações sociais para com a cidade. Na localidade, o Governo do Estado entregou, desde 2020, pelo Programa “”Mamãe Cheguei” 669 kits enxoval a gestantes. Foram atendidas 107 famílias pelo “Crescendo Bem”. Já o Programa “Rondônia Cidadã” realizou 2.146 atendimentos.

HISTÓRIA

A atual cidade de Ji-Paraná já foi denominada sucessivamente Vila Urupá, Presidente Penna e Vila de Rondônia. Em 11 de outubro de 1977, o presidente Ernesto Geisel concedeu emancipação política à Vila de Rondônia através da Lei nº 6.448, que deu autonomia ao município, transformando-o na atual Ji-Paraná. A instalação aconteceu no mesmo ano, no dia 22 de novembro.

O nome do município tem origem na expressão da língua geral setentrional jy paraná, que significa “rio dos machados”, através da junção de jy (machado) e paraná (rio).[8] É uma alusão ao grande número de pedras que se pareciam com machados indígenas no então rio Ji-Paraná, atualmente conhecido como rio Machado. A cidade também é conhecida por “Coração de Rondônia”, devido à localização da cidade na região central do estado

Fonte: Governo RO