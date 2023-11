Município de Ji-Paraná recebe pit stop voltado à educação ambiental vinculado às obras de esgotamento sanitário

Paralelo às obras do sistema de esgotamento sanitário, em Ji-Paraná acontecem as ações socioambientais, executadas pelo Governo de Rondônia. Na terça-feira (7), a Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp) realizou o Pit Stop Educativo, na área central da cidade, com entrega de folders e informativos sobre a importância do saneamento básico e os benefícios que vão chegar aos ji-paranaenses.

A atividade faz parte do pacote de ações inseridas no plano de trabalho de compensação das obras, oriundas do Governo federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Conforme explanado pela Arquiteta e Urbanista, fiscal do Projeto Socioambiental do PAC/ Seosp, Helen Talita Torres da Silva, “os trabalhos são contínuos e objetivam desenvolver ações de sensibilização da população local, acerca da ampliação do sistema de esgotamento sanitário”, pontuou.

O saneamento básico contribui com a saúde, a educação, a economia e o meio ambiente. O intuito da ação é levar informação e conscientização quanto aos benefícios que serão trazidos por meio das obras do sistema de esgotamento sanitário e universalização da água. As ações acontecem em Ji-Paraná, Jaru, Porto Velho e o Distrito de União Bandeirantes.

O pit stop educativo contou com o apoio da Autarquia Municipal de Trânsito de Transportes de Ji-Paraná (AMT). A atividade ocorreu no período da manhã, onde mais de 300 condutores foram abordados durante a ação. Uma iniciativa que tem gerado resultados, tendo em vista a interação e a reciprocidade dos condutores de veículo.

De acordo com o engenheiro fiscal de obra da Seosp, Wander Gomes Ribeiro, o trabalho socioambiental é relevante, uma vez que a população fica informada sobre o andamento da execução das obras de esgotamento sanitário e seus benefícios. “O contato direto com a comunidade, agrega com a disseminação da informação sobre cada processo da obra em execução, além de reforçar as melhorias que irão trazer para a saúde da população. Saneamento básico é mais qualidade de vida e desenvolvimento para os ji-paranaenses”, declarou.

INICIATIVAS ASSERTIVAS

Para o titular da Seosp, Elias Rezende, a promoção das atividades socioambientais ratificam o compromisso do Governo de Rondônia em deixar a população bem informada, primando pela transparência de suas ações. “A informação é a base para que possamos trabalhar junto à comunidade, pois estamos falando de uma obra vultuosa que trará grandes benefícios. As equipes seguem atuantes no propósito de manter as pessoas informadas sobre todo o processo de execução das frentes de serviços, sensibilizando quanto a importância dessa mudança de cenário”, enfatizou.

MAIS AÇÕES

Ainda estão previstas atividades como oficina de capacitação sobre planejamento do orçamento doméstico e oficina sobre educação sanitária nesta semana. Posteriormente, serão feitas as programações para os municípios de Jaru, distrito de União Bandeirantes e Porto Velho.

Fonte: Governo RO