Município de Theobroma é contemplado com construção de pista de caminhada pelo Governo de Rondônia

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) começa a ser emitida em Rondônia a partir desta segunda-feira (4). O documento irá unificar possíveis números de registro que existam em cada um das 27 Unidades da Federação (UF), o que vai impedir identidades com numerações diferentes. A CIN será emitida em duas versões: física e digital, que possuem o mesmo layout e segurança.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatiza que é mais um avanço para o Estado, garantindo um importante atendimento à população, tendo a premissa de beneficiar principalmente aqueles que nunca tiveram um documento de identidade e terão a primeira via emitida. “A segurança é importante no novo modelo da Carteira de Identidade Nacional. O estado de Rondônia está apto a emitir e, a partir de agora, as novas identidades emitidas, inclusive a segunda via, passam a ser do novo modelo, que adota o número de inscrição do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) como registro geral”, reforça.

Como opção para solicitar a Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), o Portal do Cidadão do Governo de Rondônia estará disponível a partir desta segunda-feira (4), para acesso e realização de agendamentos para a emissão do documento.

O Portal do Cidadão pode ser acessado em https://portaldocidadao.ro.gov.br/, para a realização de agendamentos online, que serão feitos diariamente, com limite de senhas. Os atendimentos de cadastro e confecção da nova CIN serão feitos de forma presencial.

A emissão da primeira via é gratuita, direito garantido pela Lei Federal n° 7.116, de 29 de agosto de 1983. Na segunda e demais vias são cobradas taxas, com valores e regras estabelecidos pela Unidade de Federação (UF).

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A EXPEDIÇÃO DA NOVA CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:

Qualquer documento original contendo CPF ou espelho da Receita Federal;

Certidão de Nascimento original; (expedida nos últimos 5 anos);

Certidão de Casamento original (expedida nos últimos 5 anos);

Não será aceito documento de União Estável;

Se divorciado, apresentar Certidão de Casamento atualizada com averbação de divórcio;

Brasileiro Naturalizado apresentar o Certificado de Naturalização;

Comprovante de residência original.

DOCUMENTOS OPCIONAIS:

CNH (Carteira Nacional de Habilitação);

Cartão do SUS;

Título de Eleitor (em caso de maior de 16 anos);

CTPS (Carteira de Trabalho);

Carteira Profissional;

Registro Militar;

PIS/PASEP;

Tipagem Sanguínea.

OBSERVAÇÕES:

CPF precisa estar regularizado junto à Receita Federal;

Evitar o uso de camisa branca para não coincidir com o fundo branco;

Durante o registro fotográfico, não usar óculos, acessório marcante ou maquiagem exagerada;

Os dados constantes na Certidão apresentada devem ser coincidentes com os registros existentes na Receita Federal;

Pessoas com Transtorno do Espectro Autista(TEA) – Laudo Médico, comprovando que é pessoa com Transtorno do Espectro Autista com CID;

A troca do RG antigo pela nova Carteira de Identidade Nacional(CIN), bem como a emissão da primeira via desse documento, em formato físico (papel de segurança) e digital, será gratuita. Porém, para emitir a reimpressão (segunda via), será cobrada uma taxa;

A substituição da RG pela nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) em formato físico (papel de segurança) e digital, poderá ser feita de forma gradual e Gratuita até 2032.

